Après une première défaite pour le moins spectaculaire du côté de Clermont, le Stade Toulousain va jouer un match de Top 14 à Ernest-Wallon, pour la première fois depuis février dernier. Une éternité pour les joueurs et le staff, satisfaits de revenir jouer à la maison malgré le contexte sanitaire actuel. "On à tous envie de jouer dans un stade plein. Il va falloir s’adapter à ce nouvel environnement, à ce stade quasiment vide. C’est forcément déstabilisant de jouer devant peu de monde, mais on compte sur les 5000 supporters présents pour faire beaucoup de bruit", affirme l’entraîneur toulousain.

Néanmoins, Clément Poitrenaud sait que jouer La Rochelle n’est jamais simple. Selon lui, le match de samedi aura un tout autre scénario que le match amical disputé un mois plus tôt à Limoges. "Le contexte sera différent. Ils viendront avec le groupe au complet, ce qui n’était pas le cas en match amical. Il suffit de regarder le résultat et le contenu du match de la semaine dernière pour se rendre compte qu’on va affronter une autre équipe."

Un gros début de saison à gérer

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Stade Toulousain connaît un début de saison chargé. Après la réception de La Rochelle, les Toulousains enchaîneront avec un quart de finale européen face à l’Ulster, et une potentielle demi-finale. Là encore, Clément Poitrenaud préfère voir le bon côté de la situation : "On a organisé notre pré-saison pour se préparer en conséquence afin de jouer des matchs de très haut niveau. La meilleure préparation pour jouer l’Ulster c’est justement d’enchaîner face à de grosses équipes comme La Rochelle et Clermont."

Concernant le groupe toulousain, Clément Poitrenaud a indiqué que Cheslin Kolbe, sorti sur blessure le week-end dernier, s’était entraîné normalement toute la semaine et sera apte pour la réception de La Rochelle.

Par Alexis Plisson