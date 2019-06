"Il y a beaucoup de déception mais Clermont mérite sa victoire. Il n’y a rien à dire. On a été trop dominé dans trop de secteurs pour un peu espérer même si en seconde période on breake deux fois et que l’on n’arrive pas à marquer. Je suis assez fier de mon équipe. Finir troisième de ce Top 14 et perdre contre Clermont, j’ai le sentiment que l’on progresse. J’ai un groupe assez jeune en maturité et j’ai encore des jeunes qui vont arriver la saison prochaine", a d’abord confié Pierre Mignoni.

"Il faut continuer à se servir du modèle de Clermont. Je l’ai vécu de l’intérieur. C’est un club qui a mis du temps avant de gagner, avant de faire plusieurs demies et des finales. Ça ne se construit pas comme ça. On est sur la bonne voie", poursuit-il. Quant à son avis sur cette future finale, "Elle sera très belle. La logique est respectée. Les deux premiers, pour une fois, se retrouvent. J’espère que ce sera une grande finale au niveau du jeu et de l’intensité. Je n’en doute pas. Ce sont deux clubs prêts pour ça."