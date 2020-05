Et notamment sur son bail dans le Béarn, où il aura passé cinq saisons avant de s'en aller, poussé par une série de résultats insuffisants : "Même si ça s’est terminé prématurément à Pau, je suis très fier du travail effectué là-bas pour reconstruire le club et l’emmener là où il est désormais", estime l'ancien ouvreur. Simon Mannix tire un bilan positif son passage dans l'Hexagone : "J’ai adoré mon temps passé en France avec de super années de coaching. Il y a eu beaucoup de défis à relever mais j’ai survécu longtemps et je suis très content du travail que j’ai accompli", résume l'ancien adjoint de Pierre Berbizier au Racing, de 2007 à 2011.

Depuis novembre dernier, Simon Mannix (48 ans) chapeaute les différentes sélections de Singapour, à XV, à VII et jeunes : "Parfois, tu te grattes la tête, tu ne sais pas combien de joueurs tu vas avoir : tu en espères trente et tu peux te retrouver avec dix-huit pour une raison ou pour une autre, souvent le travail. Je dois dire que j’adore voir la progression des joueurs et des joueuses. C’est génial à observer. On peut dire qu’on part de loin mais chaque progrès est une petite victoire."