Le résultat d'un match où les défenses ont pris le dessus sur les attaques, malgré une entame de match intéressante marquée par trois essais. Le match est peu à peu tombé dans un bras de fer stérile, avec beaucoup de mêlées et peu de double sautées. Mais les deux équipes étaient finalement pas malheureuses de se tester dans ce genre de match, au scénario tendu et un peu brouillon. Le manager tarnais Mauricio Reggiardo affichait d'ailleurs un large sourire à la fin de la rencontre, remportée grâce à l'état d'esprit de ses hommes symbolisé par la charge de Martin Laveau sur la transformation du deuxième essai palois. L'ailier castrais réussissait à contrer le coup de pied d'Antoine Hastoy, offrant à cette rencontre un coup d'éclat spectaculaire pour faire la différence finale. « Sans ça, on ne gagne pas », résumait le patron du CO qui pourra aussi féliciter son numéro huit Ma'ama Vaipulu, auteur des deux essais tarnais. Deux essais inscrits tout en puissance alors que la défense paloise tenait bon sur les extérieurs. Les deux essais béarnais étaient aussi le résultat du travail des avants. Le premier était accordé par l'arbitre après une série de mêlées victorieuses, alors que le second concrétisait une pénaltouche gagnante alors que la défense castraise était particulièrement indisciplinée lors du premier acte. De quoi rassurer les Béarnais sur les fondamentaux avant la reprise du Top 14.