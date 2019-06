Tout juste après le succès face au MHR, le capitaine lyonnais Julien Puricelli a débuté son analyse du barrage en insistant sur la météo et "les conditions qui ont été assez terribles avec cette forte chaleur." Alors que son adversaire clermontois pouvait profiter d’un rafraichissement devant le match, son futur adversaire s’est employé pour se qualifier et décrocher son ticket. Voilà pourquoi les prochaines heures sont axées sur la récupération du côté du Rhône, avec les journées de dimanche et lundi placées sous le signe du repos avant une reprise de l’entrainement collectif ce mardi matin.

Et ce n’est que samedi matin, veille de match, que les Rhodaniens prendront la direction de Bordeaux en avion tandis que leurs supporters prendront la route le matin du match en passant par… Clermont ! Le club lyonnais qui offre d’ailleurs le trajet en bus à son public.

" Pierre Mignoni : Clermont a l’habitude de ces matchs "

Les hommes de Pierre Mignoni se tournent vers ce dernier carré avec envie et humilité, tout en conservant de l’ambition. "Clermont se prépare à jouer un grand match. Ils se sont remis en question après leur dernier match perdu à la maison et ce n’est pas très bon signe pour nous. Il faut que l’on soit prêt. Ils ont l’habitude de jouer ces matchs-là, de mettre une certaine intensité et de prendre l’initiative", explique l’entraineur. Et ce dernier point tactique est important à ses yeux car c’est justement là où ses troupes ont connu des difficultés dans leur match de barrage.

Dans leurs face à face cette saison, l’ASM et le LOU sont restés maitres à domicile mais Julien Puricelli reconnait la force des Auvergnats, deuxièmes de saison régulière. "En tant que spectateur, c’est une équipe qui a dominé le championnat avec Toulouse. Ce n’est pas pour nous enlever un peu de pression, c’est la vérité, lance-t-il avant de rebondir sur l’ambition des siens. On va y aller avec les armes dont on dispose, bien que l’on ne va pas leur donner le match. Ils ont une grosse équipe mais ça reste un match de rugby, c’est une banalité mais c’est ça", sous-entendu que tout reste possible.

Il faudra pour cela récupérer des efforts pour mettre davantage de forces de leur côté, car c’est ce qui avait manqué aux Rhodaniens la saison passée au même stade de la compétition où ils n’avaient pas existé face à Montpellier. "L’ambition, on l’avait aussi l’an dernier mais on est arrivé physiquement en bout de course. Là on est fatigué mais il y a eu un plus gros turnover. On a élargi le champ de joueurs pour arriver jusqu’en demie. L’équipe a plus de fraicheur que l’année dernière", rassure le troisième ligne et capitaine. L’on notera d’ailleurs que le LOU est le seul rescapé des demies de la saison passée.