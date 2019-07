C'est une année pleine de promesses que vient de réaliser le Toulonnais Louis Carbonel. Pour sa seconde saison en Top 14, le jeune demi d’ouverture de 20 ans (1m80 pour 85kg), a fait sa place au sein du groupe du RCT. Une année qui n’a pas forcément débutée comme il le souhaitait avec deux premiers mois plutôt difficiles dans la cour des grands. Un passage compliqué qui a été très formateur pour la suite de la saison. Au fil du temps, Louis Carbonel est donc devenu un animateur redoutable, un attaquant formidable mais aussi un buteur précis, une expérience acquise petit à petit. En effet, il a tout pour devenir un grand : le mental, la tactique et la technique.

Une pépite qui a largement séduit les supporter français, en particulier ceux du RCT. Mais le jeune joueur ne s’arrête pas là, en ayant gagné cette année, avec les espoirs du RCT, le titre de champion de France. À seulement vingt ans, le numéro 10 a déjà beaucoup d’expérience en Top 14. Il compte donc cette année 20 titularisations pour 31 match disputés toutes compétitions confondues pour la formation de Toulon, à l’occasion de sa deuxième saison dans l’élite française. Une saison réussie, ce qui lui a permis de s’imposer dans le vestiaire toulonnais en passant devant François Trinh-Duc dans la hiérarchie des numéros 10.

Double champion du monde U20

Toute cette expérience acquise rapidement a donc permis à Louis Carbonel de s’imposer comme l’un des patrons dans la belle sélection des Bleuets. Une génération dorée, grâce à ce second titre de champion du monde des moins de vingt ans gagné il y a quelques semaines en Argentine. Deuxième au classement des marqueur de points, Louis Carbonel a profité de cette compétition pour récupérer le titre de meilleur joueur de sa génération cette année, signe d’une très belle performance. En effet, le cadre des Bleuets a livré une très belle prestation en Coupe du monde des moins de vingt en étant très efficace (11 pénalités et 7 transformations marquées en championnat du monde U20), et a été à l’affût du moindre ballon tombé par ses adversaires.

Auteur d'une saison exceptionnelle, le jeune français a tout pour réussir l'année prochaine. Louis Carbonel semble pouvoir faire partie du futur du XV de France, on pense à la Coupe du monde de 2023 en France...