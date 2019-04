Dimanche, vers 19 heures, le Stade Français y verra certainement plus clair sur ses chances de disputer les phases finales du TOP 14. Face à l’ASM Clermont Auvergne, les Parisiens n’ont tout simplement pas droit à l’erreur. Une défaite balayerait vraisemblablement leurs derniers espoirs d’accrocher cette sixième place tant convoitée. "Ce match est très important pour l’équipe. On joue la qualif’. Pour nous, c’est un match de phases finales face à une belle équipe de Clermont. Le challenge est énorme", insiste le demi d’ouverture argentin Nicolas Sanchez.

" On joue la qualif’. Le challenge est énorme "

Impressionnants lors de leurs sorties en TOP 14 face à Toulouse (47-44) et en Challenge Cup contre les Harlequins (32-27), les Jaunards se déplaceront à Jean-Bouin avec la ferme intention de conforter leur deuxième place au classement. "On sait que Clermont est une formation très forte. Mais il faut d’abord se focaliser sur nos forces, souligne Sanchez. Il faudra vraiment être concentré pendant 80 minutes. Si tu te trompes contre Clermont, c’est sûr que tu perds le match. Ils sont en forme, ils jouent un très beau rugby. C’est une équipe qui joue de partout." Pour cette rencontre, les Parisiens devront toutefois composer avec les suspensions du troisième-ligne Sekou Macalou et du trois-quarts centre Jonathan Danty sans oublier la blessure de l’arrière Kylan Hamdaoui, forfait jusqu’à la fin de la saison. Des absences fort dommageables.

" L’équipe aime quand c’est difficile "

Oui mais voilà, le passé a montré à de nombreuses reprises que le Stade Français n’est jamais aussi dangereux que dans l’adversité. Si les hommes de Heyneke Meyer se sont déjà inclinés à quatre reprises cette saison à Jean-Bouin en championnat, la récente victoire contre Agen, à 13 contre 15, est le parfait exemple de leur solidarité.

"On a senti quelque chose de très fort pendant ce match, confie Sanchez. Cette équipe a une mentalité très particulière. Sergio (Parisse) et Julien (Arias) insistent souvent là-dessus. On a senti une solidarité qui doit nous permettre de faire quelque chose ce week-end." Et l’entraîneur de la touche Paul O’Connell d’ajouter : "l’équipe aime quand c’est difficile. Quand on voit la performance de Sergio Parisse, c’était impressionnant. Des joueurs s’affirment comme Paul Gabrillagues, Willem Alberts… C’est incroyable de voir comment les joueurs peuvent réagir dans la difficulté." Avant deux déplacements au Racing 92 et à Montpellier, ce supplément d’âme pourrait donc éclaircir l’horizon parisien.