Bordeaux-Bègles - Clermont

Après deux victoires convaincantes face à des cadors du Top 14 (Toulon puis Lyon), les Girondins sont en pleine confiance au moment de recevoir un autre sacré client du championnat, Clermont. Les Auvergnats ont su stopper l’hémorragie de trois défaites de suite toutes compétitions confondues en signant une incroyable remontada contre la Section paloise au Hameau (31-42). Les Clermontois débarqueront en Gironde avec des intentions, les mêmes qui les ont habité à Pau pour leur permettre d'arracher une victoire qui les replaceraient à la quatrième place.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4030 vote(s) Bordeaux-Bègles Match nul Clermont

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles

Bayonne - Pau

Le derby des Pyrénées-Atlantiques s’annonce crucial pour éviter une place de barragiste à chacun des protagonistes. Pau qui compte un lourd déficit, avec quatre défaites et un nul à domicile, contrebalancé par une victoire à l’extérieur, aura l’opportunité de se rapprocher de Bayonnais qui sortent de leur épisode sanitaire. Les Basques n'ont plus joué en match officiel depuis le 19 décembre et la réception de Leicester qui a justement été le déclencheur de cette crise sanitaire au sein du club. Les Basques qui présentent un bilan équilibré avec deux défaites à domicile pour deux victoires à l’extérieur, auront l’occasion, eux, de prendre leurs distances avec les Béarnais et de repartir du bon pied. La saison passée, en novembre 2019 pour être plus précis, Pau l'avait emporté à Jean-Dauger sur le petit score de 9-3.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4052 vote(s) Bayonne Match nul Pau

Notre pronostic : Victoire de Pau, bonus défensif pour Bayonne

Montpellier - Castres

C’est un Montpellier en grand danger au classement, et en pleine crise de confiance actuellement, qui accueille un concurrent direct pour la place de barragiste dimanche. Pour quitter la zone rouge, il faut désormais capitaliser à domicile et relancer ainsi une dynamique positive. Exactement ce qu’il s’est passé du côté du Castres qui, après sa magnifique victoire à Lyon en infériorité numérique, l'a emporté à la maison contre Agen dans les même conditions. À Montpellier, Castres a encore une occasion de frapper un grand coup à l'extérieur, d'autant plus que Castres a gagné son dernier déplacement en terre ciste (25-20 en août 2018.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3865 vote(s) Montpellier Match nul Castres

Notre pronostic : Victoire de Montpellier, bonus défensif pour Castres

Racing 92 - Toulon

Privés de compétition depuis quinze jours en raison de la pandémie, Racingmen et Toulonnais se retrouvent à la Paris-La Défense-Arena, eux qui n'avaient pas pu disputer ce match en raisons des finales européennes en octobre dernier. Les premiers nommés, toujours sur le podium et impressionnants depuis la reprise en septembre, veulent garder le contact avec le haut du classement. Les Toulonnais, sixièmes et menacés par le regain de forme de l’UBB, veulent consolider leur place parmi les six qualifiés du Top 14. De toute évidence, ce Racing - Toulon a donc tout d’un choc, alléchant qui plus est. Toulon n'a jamais gagné à l'Arena, la dernière victoire des Varois remontant à mars 2016 (21-20), c'était au stade Yves du Manoir de Colombes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3588 vote(s) Racing 92 Match nul Toulon

Notre pronostic : Victoire du Racing 92.