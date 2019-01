Top 14 - La Rochelle : 10 victoires sur les matchs aller

La Rochelle n'est pas premier au classement, mais ce sont bien eux qui ont le plus gagné depuis le début de la saison. Ils sont devant Clermont (1er) et Toulouse (2e) en pourcentage de victoire. La différence au classement se fait au niveau des bonus. Le Stade Rochelais n'a glané que deux points de bonus, alors que les deux premiers au classement en ont obtenu cinq pour le Stade Toulousain, et huit pour l'ASM.

Top 14 - Victor Vito (La Rochelle) et ses coéquipiers fêtent la victoire contre PauMidi Olympique

Dans les victoires marquantes du Stade Rochelais cette saison, il y a bien sûr la victoire à Marcel-Deflandre face à Clermont (16-11), ou encore lors du dernier match face au champion de France en titre castrais. Les Jaune et Noir ayant inscrit plus de cinquante points (53-27). Mieux, La Rochelle n'a plus perdu en championnat depuis la sixième journée lors d'un déplacement à Bordeaux. Ils restent sur sept victoires consécutives. Ce week-end, les Maritimes se déplacent chez le leader clermontois.

Top 14 - Uini Atonio (La Rochelle) face à ClermontGetty Images

La dernière fois qu'une équipe a fini la première partie de saison avec au moins dix victoires, c'était lors de la saison 2012-2013. Toulon et Clermont avaient remporté onze et dix victoires. Mais les deux équipes étaient en tête du championnat. Idem lors de la saison 2011-2012 où Toulouse et Clermont avaient remporté dix victoires chacun.