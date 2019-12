Il y a parfois des initiales qui marquent leur époque. Tenez, au hasard, SBW et AWJ. Si Tawera Kerr-Barlow n'aura sans doute jamais l'aura d'un Sonny Bill Williams ou d'un Alun Wyn Jones, mine de rien, le demi-de-mêlée du Stade Rochelais est petit à petit en train de le graver dans le marbre, son blase. Dimanche dernier encore, le Matmut Atlantique de Bordeaux en a vu de toutes les couleurs avec le All Black. D'abord une valise décisive dès son entrée en jeu (32e), sur son tout premier ballon. Puis une seconde, quelques instants plus tard, où, au passage, TKB a électrisé le derby Atlantique avec cette course en travers sur Jalibert (37e) qui fait couler beaucoup d'encre.

Cela devient une habitude cette saison. Au milieu du collectif rochelais encore en rodage, Tawera Kerr-Barlow sort clairement du lot. De par sa capacité à débloquer des situations, à surprendre l'adversaire. A secouer le cocotier maritime, aussi. Face à l'UBB, nouveau leader du Top 14, le futur trentenaire a incarné le réveil rochelais. "Il apporte son énergie, il est un peu impulsif, il aime porter le ballon. Mort de faim, c'est vraiment le mot. Un mec qui ne lâche rien", salue d'ailleurs le couteau suisse Jérémy Sinzelle. Ce n'est pas la première fois que ce constat s'impose depuis son arrivée sur les bords de l'Atlantique il y a deux ans, en décembre 2017.

Des débuts pourtant plus que délicats

A l'époque, l'enrôlement de TKB par le staff rochelais fait son petit effet. Certes. Ce n'est pas non plus une bombe à l'échelle d'un Top 14 déjà bien habitué à voir débarquer des champions du monde. Malgré un bagage de 28 matches avec la Nouvelle-Zélande et un doublé inscrit contre les Bleus en ¼ de finale du mondial 2015, la doublure d'Aaron Smith en sélection souffre d'un déficit de notoriété en France. Sauf à La Rochelle où, très vite, l'annonce de son transfert fait saliver. Un All Black de plus. Après Jason Eaton ou encore Victor Vito qui ont, chacun à leur manière, grandement participé au changement de statut du club à la caravelle.

Pourtant, une fois sur le terrain, Tawera Kerr-Barlow ne convainc pas. C'est le moins que l'on puisse dire. Sensé prendre le leadership, l'ex-star du Super Rugby - 82 matches disputés avec les Waikato Chiefs - est le plus souvent relégué sur le banc par Patrice Collazo et Xavier Garbajosa, au profit d'un Alexi Balès en pleine bourre. Depuis, les rôles sont inversés. La bascule s'est opérée au cœur de la saison passée. Comme lors de ce déplacement bonifié à Grenoble, en février dernier. Titulaire, TKB marque un doublé. Il sourit. C'est peut-être un détail pour vous. Mais il se sent enfin debout. Revigoré. Au placard, l'air boudeur affiché lors de ses quelques rares passages devant les micros !

TKB, le sang bel et bien rochelais

Plus sérieusement, l'homme reprend alors plaisir à jouer au rugby. Cela se sent. Il le montre, aussi. L'arrivée de son compatriote Jono Gibbes à la tête du staff, fin 2018, parachève d'ailleurs son adaptation à sa nouvelle vie loin de certains proches restés au pays. "Tawera, c'est la classe mondiale. Il a une envie énorme", juge aujourd'hui le directeur du rugby rochelais.

Finalement, Tawera Kerr-Barlow se sent tellement bien à La Rochelle qu'il prend la décision, il y a quelques jours, de prolonger son contrat jusqu'en 2022. "Ma famille et moi nous sentons extrêmement privilégiés et excités de pouvoir rester deux ans de plus. C'est une très belle ville. Mon fils est né ici, nous avons des amis, on a créé des relations...C'était la meilleure décision pour nous", confiait, à la mi-décembre, l'intéressé jusqu'alors très sérieusement pisté pour filer au Japon, selon nos confrères de Sud Ouest.

"Si j'ai hésité ? Quand tu as des options, tu les considères. Tu pèses le pour et le contre. On a décidé qu'ici était le meilleur endroit pour nous. Les supporters sont uniques en leur genre. C'est le meilleur public devant lequel jouer, selon moi. J'adore jouer à Deflandre. Les chants que la foule nous crie... (il sourit) c'est très différent, vous savez, en Nouvelle-Zélande [...] Avec le staff et mes coéquipiers, je sens qu'on peut créer quelque chose de vraiment spécial."

Si sportivement, le Stade Rochelais est encore loin de son tableau de marche, individuellement, Tawera Kerr-Barlow semble lancé vers une nouvelle saison pleine. Avec près de 700 minutes passées sur les pelouses du Top 14 depuis le mois d'août, le n°9 rochelais caracole en tête du classement des demis-de-mêlée les plus utilisés. Hasard du calendrier, l'affiche des Boxing Days contre l'UBB lui a offert une 50e apparition sous le maillot jaune et noir. TKB en a, des choses à trinquer, pour Noël !