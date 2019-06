Julien Marchand a joué son premier Tournoi des VI Nations avec le XV de France cette année. Ce vendredi 1er février, il entre en jeu à 20 minutes du terme face au Pays de Galles. A l'ultime seconde du match son genou cède et le talon s'écroule. L'image est dure et on apprendra le lendemain que le joueur souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche.

Le remplaçant de Guilhem Guirado ?

La concurrence est rude, Camille Chat, Pierre Bourgarit , Peato Mauvaka. La France ne manque pas de joueurs à ce poste. Avant sa blessure Julien semblait tenir les faveurs du coach et avoir pris la place de numéro deux à Camille Chat. Mais la blessure, cette épée de Damoclès qui pèse sur chaque joueur de haut niveau, est venue casser sa montée en puissance. Celui à qui tout souriait, en club d'abord où il s'était retrouvé capitaine, et en équipe de France ensuite où il semblait être le remplaçant parfait pour la suite de Guirado devait faire face à un énorme coup dur.

Il était l'homme fort du pack Toulousain. Ugo Mola et William Servat en avait fait une pièce maîtresse. Sur les 11 rencontres de Top 14 Julien Marchant a été titulaire à 10 reprises signe de son importance au sein du groupe. A 24 ans le joueur entame une rééducation pour revenir le plus en forme possible à la compétition sur l'édition 2019-2020. Comme un symbole c'est bien lui qui soulèvera le Bouclier de Brennus aux côtés de Dupont, Kaino et Maxime Médard. Une chose est sûre, son retour à la compétition est très attendu.