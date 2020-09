A dix minutes de la fin, il n'y avait que trois points d'écart. On imagine toute votre frustration au vu du score à l'arrivée...

Oui, nous avons vraiment déçu sur ce match. Il y a eu cinq pénalités en dix minutes pour commencer. Après, l'équipe a trouvé le contrôle du ballon et plus de maîtrise sous pression. Mais il y a eu cet écart au score sur la fin à cause de ces pertes de ballon et de cet essai encaissé sur phase de transition. C'est frustrant.

Le tableau d'affichage reflète-t-il la partie ?

La vérité, c'est qu'il y a eu des occasions sur la fin du match. Eux ont su les convertir. De notre côté, il a manqué de la précision dans les instants clés. On ne peut pas se satisfaire de quelques bonnes phases de jeu. Il faut bien analyser ce qui n'a pas marché et hausser le niveau d'exigence.

Qu'est-ce qui vous donne le plus de regrets : l'indiscipline avec ces quinze pénalités ou tous ces ballons rendus ?

La discipline, c'est frustrant pour tout le monde. C'était déjà le cas lors des matchs hier soir... Mais le problème vient tout autant du fait que l'on a perdu trop de ballons au contact dans la foulée. Nous avons déçu, globalement. Il y a deux semaines sans match et la réception du Racing 92 en suivant : il faut que l'on soit réalistes et honnêtes avec certaines choses dans notre jeu. Il nous faudra trouver de la précision à l'avenir.

La touche, aussi, a eu un impact négatif sur le résultat...

Dans les moments clés, il y a aussi eu un manque de justesse à ce niveau. Il y a des exemples concrets d'opportunités manquées. Quand je repense à cet essai sur ballon porté... Il y a eu trop de déchets en conquête globalement.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Grégory Alldritt et Pierre Bourgarit, sortis en cours de match ?

Les deux ont échoué au protocole commotion. Ils vont suivre les différentes étapes du retour au jeu, selon le degré de gravité. Dans le vestiaire, en tout cas, ils allaient bien.