Quel débriefing avez-vous fait de votre défaite contre Castres ?

Les raisons sont assez claires, cette défaite vient de nos fautes. Nous sommes à 19 pénalités concédées sur le match. Même si on observe une forte indiscipline sur tous les terrains, laquelle s'explique par l'adaptation nécessaire aux nouvelles règles, on ne peut pas gagner un match en faisant autant de fautes. Malgré tout, on reste dans la rencontre, on repasse devant, mais on finit par pécher dans la gestion du match en fin de rencontre.

Que s'est-il passé ?

Nous avons enchaîné les bêtises, sans jamais enchaîner deux actions positives pour les réparer. Et cela s'est accumulé, on a pas réussi à rebasculer dans du positif, sortir de notre camp, marquer trois points, etc...

Comment expliquer ce manque de maîtrise ?

Je pense que l'on s'est énervés tous seuls, et nous n'avons pas réussi à nous remettre dans le match tous ensemble. On aurait dû prendre le temps de se poser, de se dire qu'il ne fallait pas paniquer pour bien finir le match.

Le SUA a aussi manqué 23 plaquages, alors que la défense était une force agenaise l'année dernière...

C'est surprenant oui, d'autant que Castres n'envoyait pas beaucoup de jeu. Il s'agissait davantage de plaquages subis ou cassés. Les Castrais gagnaient les deux ou trois mètres qui nous mettaient à la faute. Nous avons manqué d'efficacité sur le premier plaquage, c'est dommage.

Vous arrivez dans l'effectif du SUA avec un beau CV, ressentez-vous des attentes autour de vous ?

Pas vraiment, je n'ai pas ressenti cela venant du staff ou de mes coéquipiers. J'ai surtout en vie de prouver sur le terrain, après huit ou neuf mois sans jouer... C'est dur de parler, de demander des choses quand on se trouve dans cette position. Je dois déjà prouver sur le terrain avant d'apporter davantage. Mes coéquipiers m'ont très bien intégré, à moi de leur rendre. L'équipe s'est loupée sur la première journée, il faut vite corriger cela.

Le projet de jeu agenais vous convient-il ?

Oui, j'adhère à la philosophie de jeu de Christophe Laussucq, elle me plaît. On doit maintenant le développer de meilleure manière, notamment en se montrant plus propres en conquête. J'aimerais que l'on tienne le ballon et que l'on enchaîne de belles séquences. Notre équipe est assez jeune, joueuse, qui déplace la balle, donc cela me convient toute à fait.

Que retenez-vous de la performance de Pau à Montpellier la semaine dernière ?

Pau est une belle équipe, qui parvient souvent à attaquer fort le championnat avec un jeu séduisant, bien en place. Leur victoire à Montpellier s'explique par leur bonne gestion de leurs temps faibles, ainsi que leur capacité à marquer sur leurs temps forts. Ils ont retourné le match, et gagner à la dernière minute. Cela sera un gros défi car ils sont en place et complets dans toutes les lignes.

Ce sera un nouveau test pour la défense agenaise...

Tout à fait. Pau déplace beaucoup le ballon, joue sur la largeur, enchaîne les séquences... Hastoy a signé une belle performance donc les Palois sont plus en confiance sur leur jeu que nous. Ce sera un bon test pour voir si on rectifie le tir en défense