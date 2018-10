Top 14 - Essai Gedimat : Lionel Beauxis ouvre la brèche, Liam Gill conclut

L’international français, qui connaissait sa première titularisation de la saison, sert son ailier Toby Arnold. Le Néo-Zélandais s’enfonce dans la défense et sert, avant sa chute, Liam Gill. Le troisième ligne de Lyon fait le tour de Henry Chavancy et résiste au retour désespéré de Simon Zebo pour aller marquer le premier essai des siens à la 30e minute de jeu. Le Lou a marqué un des plus beaux essais de la 7e journée de Top 14.