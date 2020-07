"Nous sommes très heureux et fiers de démarrer, ensemble cette nouvelle aventure, a indiqué le président de l'ASMCA Eric de Cromières dans un communiqué. Notre maillot qui sera confié à la société Macron pour les prochaines saisons, est un symbole fort et un signe identitaire majeur de notre club. Nous avons été séduits par la créativité et le professionnalisme de la société italienne avec laquelle nous aurons à cœur de développer, ensemble, un maillot et des vêtements afin de porter notre club et la marque Macron vers de nouveaux succès."