Top 14 - Castres, net et sans bavure

On peut le dire très clairement, il n’y a pas eu photo dans ce duel. Les Castrais ont eu une totale maitrise de la rencontre et peuvent se vanter d’avoir dominé dans tous les compartiments du jeu. Si les dernières sorties n’étaient pas forcément les meilleures en termes d’engagement, voilà une belle réaction dans ce domaine qui était scruté de près. Les hommes de Christophe Urios décrochent par la même occasion le point de bonus offensif grâce également à du réalisme et une bonne gestion d’une avance construite rapidement.

Pascal Obispo ne nous en voudra pas de cette reprise mais il y a des soirs comme ça où tout s’écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi… Pourquoi les Palois ont-ils manqué d’autant d’engagement sur la première période ? Difficile d’avoir la réponse, par contre l’on est sûr de la colère de Simon Mannix qui a vu les siens céder coup sur coup sur les deux premières actions. Armand Batlle (4’) et Robert Ebersohn (6’) ont conclu des mouvements bien menés, le premier sous un renvoi, le second sur débordement dans le couloir des 5m.

La conquête impériale du CO

Avec 5 ballons perdus en touche et une mêlée chahutée, en plus de ses difficultés défensives, la Section s’est tirée une balle dans le pied ; cette même mêlée à l’origine d’un essai de pénalité (30’) et d’une conclusion en première main pour Martin Laveau (32’). En l’espace d’une demi-heure, le break a été fait. Le CO a ensuite pu gérer confortablement son avance sans trop douter, se réveillant après un début de seconde période plus timide mais un nouvel essai en puissance d’Alex Tulou (65’), son cinquième déjà cette saison.

Dans cette soirée à oublier, ou dont il faudra se servir en guise d’exemple à ne pas reproduire, Pau pourra sortir comme point positif l’essai de Steffon Armitage (58’). De retour après une rupture du tendon d’Achille et apparu en seconde période, le troisième ligne a montré qu’il avait déjà des cannes et qu’il n’a rien perdu de ses qualités de finisseur grâce à une conclusion en force dans la continuité d’un ballon porté. Mais c’est une bien maigre consolation pour une Section pas invitée, sans cesse sous pression et sans solution.