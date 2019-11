Bordeaux a battu Agen 23-0, mais il y avait 0-0 à la 35 eme minute. On s’attendait à un score famélique sous une pluie impitoyable et puis, les choses se sont un peu ouvertes en deuxième période alors que le vent et la pluie s’étaient calmés. L’UBB a pu exprimer son talent clairement supérieur ainsi qu’en témoignent ses deux essais. Le premier par Santiago Cordero au terme d’une bonne séquence, premier receveur, il s’arracha au plaquage de Laurence Pearce, puis élimina Verdu d’un joli crochet.

Le second fut conclu par Lesgourgues après une attaque magnifique grand champ vers la gauche . Passe après-contact d’école de Jalibert pour Dufour, puis Higginbotham qui accélère, fixe, et retrouve son demi de mêlée à l’intérieur d’une chistéra décroisée impeccable . Ce fut le petit bonbon de la soiriée pour les 18000 Bordelais qui avaient bravé les intempéries. Le score grimpa jusqu’à 23-0 On crut même un bonus possible sur une ultime relance de cent mètres. Mais un ultime en avant en décida autrement. Bordeaux a mérité ce succès, c’est incontestable.

Agen ne pouvait pas espérer grand-chose, c’est vrai. les Lot-et-Garonnais ont mis plus d’une heure à venir jouer près de la ligne adverse. On les crut capables de réduire le score mais une dernière passe directement en touche sonna le glas de leurs ambitions.