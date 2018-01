XV de France : la Ligue a voté contre la signature du contrat Altrad

La LNR, par voie de communiqué, a motivé sa décision : "Le Comité directeur de la FFR a validé ce matin le choix du groupe Altrad comme sponsor du maillot de l’équipe de France pour une période de cinq années. La LNR a demandé en séance de différer toute décision tant que les garanties demandées par le Comité d’éthique et de déontologie n’étaient pas définies et validées conjointement par la FFR et la LNR, en lien avec ce Comité. Cette demande n’ayant pas été acceptée, la LNR a voté contre cette attribution qu’elle considère précipitée compte tenu de l’importance de donner toutes les assurances sur l’équité du Top 14. La LNR a pris acte de l’engagement de la FFR de mettre en place dans les plus brefs délais les recommandations du Comité d’éthique et de déontologie et participera à ce travail. Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion des Présidents de clubs du 16 janvier."