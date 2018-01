Seulement deux changements pour Oyonnax, La Rochelle sans Vito ni Botia

Le capitaine Ursache, positionné en deuxième-ligne contre le Racing 92 sera de retour en troisième-ligne, son poste de prédilection, aux côtés de Taieb et Grice. Au centre, le jeune Lasmarrigues remplace Inman. La charnière ne change pas : Botica et Gondrand étant toujours associés. Si Oyonnax a décidé d'opérer à peu de changements, Patrice Collazo, de son côté, fait tourner son effectif pour ce déplacement chez le dernier du Top 14. Pas de Vito, ni de Botia, on retrouvera en troisième-ligne Gourdon, Lamboley (auteur d'un bon match contre Agen) et Amosa. A noter également le retour dans le XV titulaire du talonneur Jean-Charles Orioli, blessé ces dernières semaines. En deuxième-ligne, le jeune Mathieu Tanguy sera titulaire seulement pour la seconde fois de la saison.

XV d’Oyonnax : 15. Basson ; 14. Ikpefan, 13. Lasmarrigues, 12. Seuteni, 11. Muller ; 10. Botica, 9. Gondrand ; 7. Taieb, 8. Grice, 6. Ursache (cap) ; 5. Battye, 4. Fabbri ; 3. Mirtskhulava, 2. MacDonald, 1. Vartan.

Les remplaçants : 16. Geledan, 17. Raynaud, 18. Browning, 19. Tauleigne, 20. Audy, 21. Veau, 22. Ma’afu, 23. Ceccarelli.

XV de La Rochelle : 15. Murimurivalu ; 14. Lacroix, 13. Jordaan, 12. Aguillon (cap), 11. Rattez ; 10. Lamb, 9. Kerr-Barlow ; 7. Lamboley, 8. Gourdon, 6. Amosa ; 5. Jolmes, 4. Tanguy ; 3. Kaulashvili, 2. Orioli, 1. Pelo.

Les remplaçants : 16. Maurouard, 17. Priso, 18. Demotte, 19. Eaton, 20. Bales, 21. James, 22. Boudehent, 23. Atonio.