Retour de Macalou côté Stade français, l'UBB retrouve Serin

Côté parisien, Herrera retrouve ainsi une place en première ligne alors que Macalou fait son retour en troisième ligne : pour rappel, son dernier match de Top 14 remonte au 3 décembre dernier et une victoire dans le derby face au Racing (27-17). Plisson conserve sa place à l'ouverture mais sera cette fois-ci associé à Daguin. Enfin, Arias réintègre l'équipe de départ des soldats roses.

Dans le camp d'en face, Pélissié et Clerc sont titularisés en première ligne et épauleront Poirot. Pas de changement en deuxième ligne laquelle sera composée de Marais et Cazeaux. Tauleigne et Jones retrouvent également une place de titulaire en troisième ligne. À la charnière, Jalibert sera associé à Serin, dont le dernier match en championnat remonte au 2 décembre dernier (défaite 17-27 à Pau). Enfin, Rey sera titularisé au centre de l'attaque girondine.

Le XV du Stade français : 15. Ensor ; 14. Arias, 13. Waisea, 12. Danty, 11. O'Connor ; 10. Plisson, 9. Daguin ; 7. Macalou, 8. Alberts, 6. Nansen ; 5. Flanquart, 4; Gabrillagues ; 3. Herrera, 2. Sempere, 1. Fisiihoi.

Les remplaçants : 16. Bonfils, 17. Van der Merwe, 18. Giovanni, 19. Ugena, 20. Coville, 21. Camara, 22. Geraghty, 23. Alo Emile.

Le XV de l'UBB : 15. Ducuing ; 14. Cros, 13. Lonca, 12. Rey, 11. Connor ; 10. Jalibert, 9. Serin ; 7. Woki, 8. Tauleigne, 6. Jones ; 5. Cazeaux, 4. Marais ; 3. Clerc, 2. Pelissie, 1. Poirot.

Les remplaçants : 16. Maynadier, 17. S. Taofifenua, 18. Aliouat, 19. Diaby, 20. Roumat, 21. Lesgourgues, 22. Volavola, 23. Ravai.