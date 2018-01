Pas de grand huit pour Castres, largement battu à Agen

Première victoire avec bonus offensif cette saison pour le SUA ce soir à Armandie face à Castres 30 à 3. Grâce à une seconde période de feu et 3 essais(Lamoulie(46‘), Tanga(56’) et Tilsley(69’)) Agen décroche donc le bonus. Plus réaliste et au dessus au niveau de l’envie, le SUA se donne l’air au classement et revient à 1 point de Brive. Fin de série pour le CO qui restait sur 7 victoires consécutives.

Armand Battle (Castres)Icon Sport