Médard : "On a rempli tous les objectifs ce soir"

Rugbyrama : Victoire bonifiée, c’est la cerise sur le gâteau vu votre seconde période?

Maxime Médard : Oui c’est vrai c’est tout bénéfique pour nous ce soir. Match gagné avec le point de bonus en prime. Au final, on a rempli tous les objectifs. C’est sur que vu le début de notre seconde mi-temps, ça s’annonçait compliqué, on a été très poussif. Finalement les remplaçants ont fini le taff.

Qu’est-ce qu’il signifie ce bonus pour vous ?

M.M. : Ça montre tout simplement qu’un match ça se gagne avec tout le monde : titulaires et remplaçants. C’est un groupe qui vit bien. Les mecs qui sont rentrés ont fait beaucoup de boulot. C’est bien, ça montre qu’il y a un bel esprit.

Vous avez eu de bonnes sensations pour votre retour ?

M.M. : Oui oui mais c’est sur qu’avec le froid et le fait que je n’avais pas joué depuis longtemps, j’ai eu quelques crampes à la 60ème minute. Sinon de très bonnes sensations oui.

Avec un bel essai en prime …

M.M. : Oui, je suis à la hauteur et Yohan me fait la passe. Mais c’est surtout l’équipe et le résultat final qui m’importe.

C’est une belle victoire ce soir avant deux matchs capitaux contre Agen et Brive ?

M.M. : Oui déjà il y a le déplacement à Agen pour la prochaine journée. Après, on verra mais c’est sur que si on arrive à faire quelque chose de bien à Agen, on pourra peut-être vraiment s’ouvrir les portes du top 6.

Par Thibault Pallordet