Lassalle : "On a envie de se mêler à la lutte"

Rugbyrama : Quel était votre sentiment après ce succès face au Stade français ?

Thibault Lassalle : On savait que ce serait un match dur. Le Stade français, même s'il vit une saison en dents de scie, possède des joueurs de haut niveau. On l'a notamment vu au cours de sa rencontre contre les Irish. Nous étions conscients que ce serait tout sauf facile. Nous étions préparés à cela.

Comment expliquez-vous que vous n'ayez pas réussi à vous mettre à l'abri plus vite ?

T.L. : Nous avions décidé de mettre l'accent sur l'entame et y sommes parvenus. Après, il y a eu quelques scories qui nous ont empêchés d'avoir le bonus offensif dès la mi-temps. Notre équipe n'a jamais trop été en danger mais aurait pu perdre ce bonus en fin de match. Le problème, c'est que nous maîtrisions plus grand-chose. Mais l'aspect positif reste d'avoir conservé ces cinq points. Avant deux déplacements délicats à Clermont et Agen, nous sommes satisfaits d'être troisièmes du classement.

Justement, il y a trois mois, vous étiez pourtant onzièmes...

T.L. : Oui, et cela était difficile pour nous car ça ne reflétait pas l'implication que chacun mettait. La défaite à domicile contre Montpellier avait fait mal. Le groupe était dans le dur. Tout le monde s'est retroussé les manches et on s'est dit des choses. Pour autant, rien n'est encore gagné aujourd'hui et il reste une autre partie de saison.

Votre équipe est-elle capable de conserver cette place sur le podium ?

T.L. : Rendez-vous en fin de saison pour le savoir. Nous sommes un groupe ambitieux, qui travaille dur. On a envie de se mêler à la lutte avec les gros du championnat.

Cela va-t-il excuser d'éventuels excès pour les repas de fêtes ?

T.L. : Je n'ai jamais eu trop de problèmes avec le poids, donc je peux faire quelques excès ! L'important, c'est de revenir jeudi en pleine forme et, je vais vous dire, c'est ma mère qui prépare pour Noël, donc je verrai ce qu'il y aura dans l'assiette (rires).