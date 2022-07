Ils sont quatre pour une place ! Ce week-end, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, la France et l'Irlande peuvent tous prendre la première place du classement mondial World Rugby, en fonction des résultats du week-end. Si pour l'heure, ce sont les Springboks qui règnent tout en haut du classement, ils pourraient être délogés en cas de défaite face au pays de Galles ce samedi.

La menace la plus directe des Boks est la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks reçoivent une deuxième fois l'Irlande avec l'ambition de griller la politesse aux Sud-Africains. Mais attention à ces mêmes Irlandais, qui en cas de victoire de plus de quinze points sur les Néo-Zélandais, et d'une défaite sud-africaine, prendraient les commandes du classement. En cas de match nul de l'Afrique du Sud, ce sont les Blacks qui passeraient avec un succès face à l'Irlande.

Un brouillon de scénarios, dans lequel on retrouve aussi les chances de la France. Les Bleus, s'ils battent le Japon à Tokyo, pourraient eux aussi prendre la première place mondiale, pour la première fois de leur histoire. Pour cela, il faudrait aussi que l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande perdent toutes les deux par moins de 15 points. Un scénario précis, mais pas impossible pour autant. Cela tomberait au meilleur moment pour les Français, qui enchaîneraient en cas de victoire un dixième succès de rang et égaleraient leur fameux record. Réponse samedi.