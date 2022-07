C’est un match historique pour le rugby irlandais auquel on vient d’assister. Les hommes d’Andy Farrell viennent de décrocher le premier succès de leur histoire en terre néo-zélandaise (23-12). Comme la semaine dernière, le XV du Trèfle a démarré la rencontre tambour battant, inscrivant le premier essai du match dès la 3e minute de jeu, par l’intermédiaire du pilier Andrew Porter. Et si on s’imaginait un scénario similaire au week-end passé, avec une révolte néo-zélandaise, il n'en fut rien ! Au contraire, les Irlandais ont continué de maîtriser leur sujet, en gardant la possession et en étant très précis dans le jeu.

Plus d’informations à venir…