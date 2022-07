Eddie Jones annonce désormais, seulement quelques heures après le coup de sifflet final de cette rencontre, qu'Itoje est d'ores et déjà forfait pour le troisième et ultime test entre les Anglais et les Wallabies. "La situation médicale de Maro fait qu'il sera absent le week-end prochain", a déclaré le sélectionneur anglais Eddie Jones. Le joueur des Saracens avait grandement participé à la très belle première période des siens, qui ont passé un 19-0 à des Australiens impuissants.

Itoje n'est pas le seul à être sorti blessé lors de ce match, Underhill côté anglais, mais aussi Petaia, Perese, Neville et Sio ont dû quitter leurs partenaires en avance. Battus la semaine dernière, les Anglais se sont donc repris et vont jouer un match décisif face aux Wallabies samedi prochain. Un succès général lors de cette tournée leur permettrait de reprendre confiance après un Tournoi des 6 Nations compliqué.