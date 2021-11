Dans ce groupe élargi se trouvent les Brivistes Japaridze, Karkadze, Giorgadze, Lobzhanidze et Abzhandadze, les Montpelliérains Nariashvili et Aprasidze, les Lyonnais Saghinadze et Aprasidze, le Racingman Gogichashvili, le Parisien Melikidze, le Toulonnais Gigashvili, le Palois Gorgadze et le Biarrot Jalagonia. S'ajoutent en plus les Aurillacois Tsutskiridze et Alania, le Bayonnais Mikautadze et l'Agenais Kerdikoshvili. Enfin, on peut noter la présence de l'ancien joueur de Tarbes et de Colomiers, Davit Gigori.