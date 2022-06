Le XV de France sous l'ère Galthié n'a jamais joué le Japon. Les deux test matchs du 2 et du 9 juillet seront donc une première. Une première qu'il s'agit de bien préparer, d'autant plus que les conditions météorologiques du pays du Soleil-Levant sont particulières."Les conditions climatiques sont drastiques. Il fait très chaud et très humide" constate Thibault Giroud, directeur de la performance. "On a préparé en amont des protocoles que l'ont met en place à Marcoussis, avant de partir au Japon, pour s'acclimater à la chaleur" poursuit-il.

Parmi les protocoles, le XV de France utilise la salle environnementale de Marcoussis qui permet de s'entraîner dans des conditions extrêmes : la température de la salle peut monter jusqu'à 50°C, avoir un taux d'humidité relative de 100% et un taux d'oxygène correspondant à 5 000m d'altitude. Durant l'entraînement, le staff du XV de France demande également aux joueurs de porter des "lycras" pour qu'ils aient une grosse sensation de chaleur au niveau du corps.

Une équipe japonaise qui envoie du jeu

Il sera d'autant plus important de s'adapter rapidement aux conditions météorologiques puisque cette équipe japonaise "met beaucoup de volume de jeu, se déplace beaucoup et garde le ballon" explique Thibault Giroud avant de déclarer : "Il va falloir qu'on puisse tenir surtout avec la chaleur".