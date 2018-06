Test Match - XV de France - Kélian Galletier : "Nous ne sommes pas en vacances"

Rugbyrama : Quel regard portez-vous sur le carton rouge attribué à Benjamin Fall ?

Kélian Galletier : Moi je considère que Benji (Fall) joue le ballon. Mais la règle est comme ça, il faut l'accepter. Les arbitres n'ont fait que l'appliquer. La seule chose que je demande : que ce soit tout le temps arbitré comme ça. Pour le reste, ça fait partie du jeu. Si on veut battre les Blacks, il faut que tout soit parfait. Ça n'a pas été le cas.

Malgré la défaite, parvenez-vous à vous dire que le boulot a été bien fait ?

K.G. : Non. Quand on perd, c'est que des choses n'ont pas été. Je retiens l'état d'esprit. Personne n'a lâché. Après le premier essai, sous les poteaux, on s'est demandé si on allait prendre une volée comme la semaine dernière ou si, comme on se l'était promis dans la semaine, on rivaliserait. Pas grand-monde ne croit en nous mais nous ne sommes pas en vacances.

Vous parlez de l'état d'esprit, il n'y a pas eu que cela. Votre production offensive est également de bonne tenue...

K.G. : Ça dépend aussi des deux équipes qui sont sur le terrain. Dans le cas présent, les All Blacks ne ferment pas le jeu. Nous n'avons pas fait de complexe, nous avons joué intelligemment et, surtout, le cinq de devant a fait un énorme travail, pour structurer la base de notre jeu. Ça nous a permis, ensuite, de libérer des espaces derrière. Sur ce point, celui de l'animation offensive, nous sommes effectivement en progrès. Surtout que nos ailiers et notre numéro 9 ont dû couvrir beaucoup de terrain, où ils ont laissé de l'énergie ce qui a pu les pénaliser en attaque. Ils ont bien fait le job. Ça doit nous servir. Il nous reste un test-match et s'imposer ici serait quelque chose d'exceptionnel. Mais je méfie : ça ne sera pas le même match, les All Blacks seront remontés. On va tout faire pour s'améliorer encore.