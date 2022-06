Avant l'ailier des Canterbury Crusaders, les milieux de terrain David Havili et Jack Goodhue ainsi que l'entraîneur Ian Foster et ses deux adjoints John Plumtree et Scott McLeod ont été testés positifs cette semaine. L'ouvreur Richie Mo'unga souffre d'un problème digestif lié à un virus mais il devrait être disponible sur le banc de l'Eden Park samedi à Auckland, avec l'ouvreur Beauden Barrett portant le maillot numéro 10.

Les règles anti-Covid obligent les personnes testées positives à sept jours d'isolement à partir du jour où les symptômes ont été détectés. Ce qui devrait les éloigner du terrain samedi pour le premier test face aux Irlandais. L'ancien sélectionneur de l'Irlande Joe Schmidt a été appelé en renfort par Ian Foster. Sélectionneur du XV du Trèfle entre 2013 et 2019, il vient renforcer le staff néo-zélandais après que trois membres de l'encadrement ont été testés positifs.