Victime du plaquage dangereux de Koroibete, qui amène à son exclusion (5e), Anthony Jelonch reste formel quant à la décision arbitrale "Je pense que le carton rouge est logique. Après c'est un fait de jeu et ils ont fait un très bon match à la suite de ce carton qui les a sûrement galvanisé. Dans tous les cas, le carton rouge il y est, il n'y a pas de contestation, je pense, à avoir sur ce carton rouge" avant de poursuivre "si là il n'y a pas carton rouge alors..."

"Je suis quand même un capitaine heureux"

Malgré la défaite et la victoire de l'Australie dans cette tournée, le troisième ligne de 24 ans se dit fier de son groupe et appuie sur la solidarité de l'effectif "Nous avons passé une aventure exceptionnelle, nous avons créer des liens énormes avec certains que je ne connaissais pas et que j'ai découvert ici. Même s'il n'y a pas la victoire au bout de cette tournée, je suis très fier de toute l'équipe. Ce sont des amis à présent. Nous allons à maintenant rentrer voir nos familles et je pense qu'elles sont fières de nous, tout comme le public français même si nous n'avons pas remporté la tournée. Ce n'est que du positif malgré tout et je suis quand même un capitaine heureux ".