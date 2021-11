Il y a un mois, la nouvelle tombait : Gabin Villière ne serait pas du début du rassemblement des Bleus et serait forfait pour les premiers matchs. Mais comme sur le terrain, l'ailier n'a rien lâché, effectuant son retour dans le groupe. Sa présence dans le XV de départ contre l'Argentine était même une surprise. Un contraste appuyé par le cas de Bernard Le Roux, incertain de la même manière au même moment, et sorti du groupe depuis. Sur sa prestation face aux Pumas, l'ancien Rouennais commente : "C'est sûr qu'en tant qu'ailier, on aime bien avoir des ballons un peu propres, et même avoir des espaces, ce sont les meilleurs. Mais au niveau international souvent ça couvre bien les largeurs, les joueurs sont bons en défense."

Test match - Gabin Villière (XV de France) contre les Pumas (Argentine)Icon Sport

Face à la Géorgie ce dimanche, si Gregory Alldritt, à ses côtés lors de la conférence de presse ce mercredi, parlait "d'élever le curseur", notamment dans les zones au sol, son coéquipier en sélection précisait : "Dans ces cas-là, il faut trouver des espaces ailleurs sur le terrain, se proposer autour du 10, aller dans les zones de rucks et peut-être aussi aider les avants. Quand on parle d'ailier, on ne pense pas à ça au premier abord. Mais c'est un domaine qui me plaît, dans lequel j'aime m'investir".

Des vis-à-vis "qui aiment le chocolat"

Quant à ses adversaires ce dimanche, Gabin Villière sait à quoi s'attendre : "[les trois-quarts] ont les mêmes profils, ce sont des joueurs gaillards qui aiment le chocolat". Des vis-à-vis qui montreront une belle opposition, à la manière du Toulonnais qui au poste d'ailier se démarque par son caractère et sa capacité à bien défendre et à répéter les tâches. Cependant, c'est en attaque que le Normand s'est montré contre les Pumas, dans une rencontre qui ne le permettait pas forcément. En venant se proposer au cœur du jeu, justement, le joueur de 25 ans a pu parcourir 65 mètres ballon en main, et surtout battre 5 défenseurs et franchir à trois reprises. Un rendement qu'il espère encore améliorer : "J'espère quand même qu'il y aura plus d'espaces contre la Géorgie".