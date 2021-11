Le match : indiscipline géorgienne, puissance française

C’est peu dire que les Bleus ne semblaient pas dans un grand jour, à leur entrée sur la pelouse du Matmut Atlantique. Comme grisés par une première action trop facile sur les extérieurs qui vit Damian Penaud à deux doigts de marquer, les Bleus ont petit à petit sombré dans la facilité, cherchant à donner de l’amplitude et de la largeur à leur jeu tout en oubliant malheureusement l’indispensable travail de fixation préalable. Pour tout dire, les Bleus ne réussirent à faire la course en tête lors du premier acte qu’à la grâce d’une mêlée supérieure et d’un arbitrage un brin complaisant de l’Australien M. Murphy, qui punit à l’extrême les Géorgiens pour les attitudes de leurs soutiens offensifs, jusqu’à ne plus rien leur laisser passer.

À 15 contre 14 pendant 20 minutes, les Bleus ne réussirent jamais à s’extraire du piège géorgien, s’échinant à dévier les ballons ou à user de combinaisons furtives plutôt que d’insister sur les ballons portés, dont la seule tentative leur avait pourtant permis de récupérer un essai de pénalité assorti d’un carton jaune. Alors certes, en deuxième période, la vague de coaching de Fabien Galthié et deux nouveaux mauls gagnants aux 50e et 80e ont permis de faire gonfler le score. Mais globalement, le rythme haché de la rencontre ne laissera pas de souvenir impérissable, au point que l’on s’interdit de juger décemment les trente minutes disputées avec Ntamack à l’ouverture et Jalibert à l’arrière.

Le tournant : le bon contre de Woki

C’est alors qu’on commençait à se poser mille questions, au moment où Macalou venait de manquer le genre d’occasion qu’il convertit tous les week-ends avec le Stade français en se laissant pousser en touche par l’ailier géorgien, que la libération intervint. Laquelle se matérialisa par un bon contre de Cameron Woki sur une touche à cinq mètres de l’en-but géorgien, parvenant à dévier le ballon dans les mains d’Antoine Dupont. Deux passes plus loin, Ntamack servait Jalibert qui feintait la passe sur les extérieurs pour s’offrir, devant ses supporters, le premier essai de sa carrière internationale. De quoi faire respirer les Bleus avant le retour de carton de Saghinadze, et permettre de creuser enfin un embryon d’écart...

L’action : Penaud, enfin bien servi

Il fallut attendre la 73e minute pour observer une action française digne de ce nom, construite avec réussite sur plusieurs temps de jeu. Et pourtant, on pensait à l’origine que les Bleus avaient encore effectué un mauvais choix, en choisissant de réaliser une énième combinaison après touche alors qu’un bon vieux ballon porté aurait bien fait l’affaire… Reste qu’après la charge de Danty et le bon soutien d’Alldritt, les Bleus parvinrent enfin à donner un peu de continuité à leur jeu en attaquant une deuxième fois la défense géorgienne, avant d’aller enfin chercher les extérieurs dans le bon tempo. Bien décalé par Fikou et Ntamack, Damien Penaud pouvait ainsi s’ouvrir la voix d’un doublé qui récompensa ses belles intentions offensives.

Le joueur : Alldritt voulait prouver

Remplaçant la semaine dernière pour la première fois de l’ère Galthié, le Rochelais Grégory Alldritt avait signé face à l’Argentine une entrée mitigée, pleine d’envie mais aussi pleine de déchet. Autant dire que l’on attendant au tournant sa performance pour son retour dans le XV de départ face aux Géorgiens, à une semaine de recevoir les Blacks… Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Maritime fut un des rares tricolores à ne pas décevoir. Auteur de plusieurs « coffrages » en défense qui permirent aux Bleus de récupérer plusieurs munitions, précieux dans le jeu au sol avec plusieurs contests, Alldritt a quelque peu péché ballon en main, empêché de marquer par la défense des Lelos sur une combinaison en touche, puis un peu trop gourmand alors qu’il aurait probablement pu décaler Fickou. Insuffisant toutefois, à nos yeux, pour remettre encore en question son statut au moment d’affronter la Nouvelle-Zélande, au sein d’une troisième ligne qui a nettement baissé de régime par rapport à ces derniers mois...

La question : faut-il s’inquiéter à une semaine de la Nouvelle-Zélande ?

Les plus fervents supporters des Bleus le savent : historiquement, le XV de France peine à rencontrer des adversaires plus faibles que lui, qui plus est à une petite semaine d’un gros morceau à négocier. Néanmoins, le contenu de la prestation des Bleus n’a pas franchement semblé de nature à rassurer avant de rencontrer des All Blacks vexés par leur défaite subie hier en Irlande. Alors, faut-il vraiment s’inquiéter ?