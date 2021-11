Les matchs

Samedi 20 novembre : Écosse – Japon à 14 heures / Live Rugbyrama

Samedi 20 novembre : Italie – Uruguay à 14 heures

Samedi 20 novembre : France (F) – Nouvelle-Zélande (F) à 15 heures / Live Rugbyrama

Samedi 20 novembre : Angleterre – Afrique du Sud à 16h15 / Live Rugbyrama

Samedi 20 novembre : Galles – Australie à 18h30 / Live Rugbyrama

Samedi 20 novembre : France – Nouvelle-Zélande à 21 heures / Live Rugbyrama

Dimanche 21 novembre : Irlande – Argentine à 15h15 sur Bein sport 2

Les arbitres

Ecosse - Japon : M. Pickerill (Nouvelle-Zélande)

France (F) – Nouvelle-Zélande (F) : Mme Davidson (Ecosse)

Angleterre – Australie : M. Brace (Irlande)

Galles – Australie : M. Adamson (Ecosse)

France – Nouvelle-Zélande : M. Barnes (Angleterre)

Irlande - Argentine : M. Carley (Angleterre)

Les chaînes

Ecosse – Japon en direct sur Bein sport 3

Italie – Uruguay en direct sur l'Equipe

France (F) – Nouvelle-Zélande (F) en direct sur France 2

Angleterre – Australie en direct sur l'Equipe

Galles – Australie en direct sur Bein sport 2

France – Nouvelle-Zélande en direct sur France 2. Commentaire : Matthieu Lartot / Dimitri Yachvili / Cécile Grès

Irlande – Argentine en direct sur Bein sport 2

Le choc du week-end : France – Nouvelle-Zélande

C'est le sommet du rugby mondial. La Nouvelle-Zélande représente cet ogre, cet objectif inatteignable pour tous les joueurs sur la planète. Munis de stars telles qu'Aaron Smith, Jordie Barrett, Will Jordan, Ardie Savea ou Rieko Ioane, les All Blacks sont la plus belle armada sans conteste. Mais leur défaite en Irlande la semaine passée les a fragilisés et a montré qu'elle était faillible. Antoine Dupont l'a reconnu ce vendredi : "Comme toute équipe, on sait qu'elle est prenable". Pour ces jeunes Bleus, qui pour beaucoup n'ont jamais affronté les Blacks, c'est donc le grand moment.

La stat' : 4

Sans Marchand, qui pour gratter ? Si plusieurs joueurs du XV de France peuvent s’illustrer dans l’exercice du grattage, le plus efficace reste sans nul doute le talonneur toulousain Julien Marchand. En 91 minutes sur les pelouses cet automne, il a ainsi été récompensé à quatre reprises dans cet exercice. Un poison qui manquera aux Bleus, ce samedi et que Alldritt, Cros, Mauvaka ou Baille auront pour mission de compenser.

Le joueur à suivre : Jonathan Danty

Le centre du Stade rochelais, après avoir effectué de belles entrées en jeu contre l'Argentine puis la Géorgie, obtient sa chance. Il est titularisé au poste de premier centre, avec le retour de Romain Ntamack à l'ouverture. Un choix du staff en sa faveur, grâce notamment à ses qualités de puissance, qui seront très certainement déterminantes face aux All Blacks. Ceux-ci ont d'ailleurs souffert dans le défi physique contre l'Irlande. Peut-être que la clé du match sera là.