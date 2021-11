"L'équipe de France a deux joueurs incroyables à un poste très difficile qui demande beaucoup de maturité. On a deux jeunes mecs, avec assez peu d'expérience finalement, qui sont capables de faire des matchs de très haut-niveau avec de belles personnalités, des capacités à être de grands joueurs. Mais Romain Ntamack ne joue pas sa place sur ce match. Effectivement, il y a eu cette association de faite sur les deux premiers matchs et je trouve que c'était une bonne idée et une bonne opportunité de le faire dans cette période, à deux ans de la Coupe du Monde. Elle amène davantage de fluidité dans le jeu, une qualité de passe différente, deux meneurs de jeu sur le terrain et aussi une capacité de jouer au pied.

Mais effectivement, ça n'a pas bien marché et ça nous a laissé sur notre faim. Je crois que ce qui fait que Romain Ntamack est un peu, à mon sens, au-dessus, c'est que l'association Dupont-Ntamack, elle est fluide. Ils se connaissent, ils se parlent, ils jouent ensemble en permanence. Ça donne un temps d'avance par rapport à Matthieu. Mais je dois dire aussi quand même que ce qu'a fait Matthieu lors du dernier Tournoi et avec l'UBB a ouvert les yeux à Fabien Galthié. Et il a gagné du temps par rapport à l'association Dupont-Ntamack."