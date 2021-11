Du suspense jusqu'à la 83e minute. La rencontre entre Gallois et Australiens aura tenu en haleine les amoureux de rugby. D'autant plus que la partie a été affectée par de nombreux faits de jeux du début à la fin avec la pénalité de la gagne de Rhys Priestland inscrite après la sirène.

Dès le début du match, les Australiens vont faire mouche. Après une action qui a duré deux minutes, Andrew Kellaway profite de la magnifique passe au pied de Paisami pour inscrire le premier essai de la soirée. Les Australiens ont mis beaucoup d'envie dans cette rencontre, et peut être un peu top. Rob Valetini a écopé d'un carton rouge dès la 15e minute pour un plaquage haut et dangereux sur Adam Beard qui a du sortir blessé.

La pénalité de la gagne après la sirène

Une sanction qui a réveillé les Gallois. Le talonneur Ryan Elias, après une combinaison en touche à 5m et alors que les Australiens étaient à 13, a inscrit le premier essai du Pays de Galles. A la pause, ce sont les Gallois qui mènent au score 16-13.

Le XV du Poireau a continué à mettre la pression sur la défense australienne au début du second acte. Et c'est Nick Tompkins qui a aggravé le score. Mais les Australiens, même à 14, n'ont jamais baissé les bras. Par deux fois, les Wallabies se sont écroulés dans l'en-but gallois par White (61e) et Daugunu (71e). Les Australiens sont même passés devant au score (26-28 à la 79e). Mais c'était sans compter sur l'abnégation des Gallois et la dernière pénalité obtenue après la sirène. Et c'est donc Rhys Priestland qui n'a pas tremblé et qui a donné la victoire aux siens.

Les Gallois peuvent avoir le sourire avec ce succès obtenu dans la douleur, tandis que les Wallabies n'auront pas gagné une rencontre de leur tournée en Europe.