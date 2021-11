Les All Blacks n'arriveront pas au Stade de France en pays conquis. Ils n'ont pourtant plus perdu à Paris depuis... 1973 . Mais voilà, la semaine passée, ils ont baissé pavillon à Dublin face à des Irlandais déchaînés. (29-20). Une défaite , mais paradoxale car les Néo-Zélandais, avec des miettes, auraient très bien pu revenir sur la fin , ça a tenu à une décision de l'arbitre qui a refusé un essai aux frères Ioane (Reiko et Akira) pour un supposé en-avant de passe. Ce fut la preuve que les All Blacks, même bousculés en termes d'engagement, de possession et d'occupation, sont capables de planter des flèches les plus vénéneuses. Leur talent offensif est sans égal.

Aucune nation ne dispose de joueurs aussi doués pour déstabiliser les défenses adverses par leur vitesse d'exécution, leur technique et leur sens du soutien. Mais c'est exact, leur pack a un peu déçu en Irlande, trop de premiers plaquages manqués, trop de collisions subies. Voilà comment ils ont subi leur deuxième défaite en treize matchs en 2021.

Pourtant le sélectionneur Ian Foster a décidé de faire sept changements avant de retrouver les Bleus. Beauden Barrett, leur demi d'ouverture pétri de talent, est forfait après un protocole commotion et une sortie précoce à Dublin. Même au pays du rugby roi, il n'est pas facile de se priver d'un tel joueur, qui vient de franchir le cap des cent sélections . A la mêlée, Foster a aussi frappé un grand coup. Il a rappelé Aaron Smith qui n'aurait pas dû faire cette tournée, pris par la naissance de son deuxième enfant. Mais on a senti le staff en panique au vu des performances de ses doublures et il a été rappelé en catastrophe. Il sera derrière le pack des hommes en noir avec pour mission de dynamiser chacune de leurs possessions.

Sa qualité de passe et sa vivacité en font un joueur unique qui n'a quasiment plus quitté la sélection depuis ses débuts en 2012. Il fêtera ses trente-trois ans dimanche et formera la charnière avec Richie Mo'Unga, maître à jouer des Crusaders, la meilleure franchise provinciale de l'Hémisphère Sud . A vrai dire, cette équipe comporte une vraie surprise, voire un pari, la titularisation du centre des Chiefs Quinn Tupaea, qui n'a jamais encore commencé un test contre une grande nation.

On imagine que Ian Foster a su motiver ses troupes pour leur éviter un second revers consécutif, événement rarissime chez ces All Blacks qui courent après un record impressionnant, ils visent les cent essais marqués sur l'année civile 2021 , record jamais atteint jusque là. Ils en sont à 98 en treize rencontres avant le rendez-vous du Stade de France. Atteindre la barre de la centaine ne serait pas forcément suffisant, la dépasser, donc en marquant trois fois, augmenterait statistiquement leurs chances. La poursuite de ce record n'a donc rien d'anecdotique.

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : 15. J. Barrett; 14. Jordan,13. R. Ioane, 12. Tupaea, 11. Bridge; 10. Mo'Unga, 9. Smith; 7. Cane, 8. A. Savea, 6. Ioane; 5. Whitelock (cap.), 4. Retallick; 3. Laulala, 2. Coles, 1. Moody

Les remplaçants : 16. Taukei'aho, 17. Bower, 18. Tuungafasi, 19. Vaa'i, 20. Frizell, 21. Weber, 22. McKenzie, 23. Havili.