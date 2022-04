Taufua devrait prolonger, Poite à Toulon, ça chauffe à Biarritz... Voici les 5 infos de ce mardi

Brusque président de l'association, Blanco exclu, la décision de justice le 19 avril

Au cours d’une assemblée générale qu’il avait convoquée, hier soir, Serge Blanco a appris qu’il avait été exclu de l'association du BO. Plus tard dans la soirée, l'AG a largement élu Nicolas Brusque à la tête du rugby amateur et confirmé la mise à l'écart des "Galactiques". Et ce matin, ces derniers n'ont pas obtenu gain de cause devant la justice qui a mis sa décision en délibéré au 19 avril.

Taufua devrait prolonger au Lou jusqu'en 2025

Le troisième ligne centre Néo-Zélandais est devenu un élément majeur de l'effectif lyonnais cette saison. Selon les informations d'RMC Sport, Jordan Taufua devrait prolonger son aventure au LOU pour 3 saisons supplémentaires. Le natif d'Auckland impressionne en Top 14 cette saison. 22 journées de championnat disputées, 5 essais marqués, c'est l'homme en vue du côté lyonnais.

Romain Poite devrait s'engager à Toulon

Romain Poite, ancien arbitre international qui exerce à ce jour toujours en Top 14 devrait rejoindre le staff du Rugby Club Toulonnais cet été. Selon les informations d'RMC Sport, celui-ci devrait être aux côtés du RCT à temps plein et pour les deux prochaines saisons.

Un international irlandais prend sa retraite à 27 ans

Vainqueur du grand chelem avec l'Irlande et de la Champions Cup avec Leinster la même année, Dan Leavy a décidé de mettre un terme à sa carrière. Troisième ligne polyvalent, victime d'une rupture des ligaments en 2019, l'Irlandais ne reviendra pas sur les pelouses suite à une blessure face à l'Ulster en mars dernier.

L'US Carcassonne renforce son effectif pour l'an prochain

Selon nos confrères de L'Indépendant, Carcassonne devrait signer dans les prochains jours, la venue du pilier international géorgien, Soso Bekoshvili (28 ans) en provenance de Brive. Mais également l'arrivée de Pierre Aguillon (35 ans) qui portera les couleurs de Carcassonne la saison prochaine. Le centre, en fin de contrat avec Castres, a signé un bail de deux ans avec le club audois où il a déjà évolué entre 2011 et 2013.