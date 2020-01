Super Rugby

L'effectif :

Piliers : Angus Bell*, Darcy Breen*, Tetera Faulkner*, Harry Johnson Holmes, Rory O’Connor, Tom Robertson, Christopher Talakai, Tiaan Tuakipulu*, Cody Walker*

Talonneurs : Robbie Abel*, Joe Cotton*, Damien Fitzpatrick, Tom Horton*, Andrew Tuala

Deuxièmes lignes : Max Douglas*, Jed Holloway, Ryan McAuley, Rob Simmons, Tom Staniforth, Jérémy Williams*

Troisièmes lignes : Jack Dempsey, Charlie Gamble*, Ned Hanigan, Will Harris*, Michael Hooper, Hugh Sinclair, Lachlan Swinton, Patrick Tafa*, Carlo Tizzano*

Demis de mêlée : Jake Gordon, Michael McDonald*, Henry Robertson*, Mitch Short

Demis d'ouverture : Ben Donaldson*, William Harrison*, Mack Mason, Jack Walsh*

Centres : Lalakai Foketi, Karmichael Hunt, Tepai Moeroa*, Joey Walton*

Ailiers : Cameron Clark, Siosifa Lisala*, Mark Nawaqanitawase*, Alex Newsome, James Ramm*, Triston Reilly*

Arrières : Kurtley Beale, Jack Maddocks*



*joueurs arrivés cette saison.

La star : Michael Hooper, discret lieutenant

Joueur emblématique d'une nation phare du rugby (99 sélections) comme l'Australie, Hooper ne peut être que la star de sa franchise. A 28 ans et 107 rencontres disputées sous le mailot des "Tahs", le troisième ligne arrive dans l'âge d'or. Ses qualités ? Puissant à l'impact et crucial dans ce profil de plaqueur-gratteur si important dans le rugby moderne. S'il conservera cet aura de leader et cette expérience auprès de ses coéquipiers, il ne portera plus le brassard qu'il revetaît depuis 2016. Une choix mûrement réfléchi par Hooper et expliqué par plusieurs motifs. La douzième place, la saga Folau ou encore l'échec des Wallabies au Mondial et voilà que la capitaine est retrogradé lieutenant. Le deuxième ligne Rob Simmons prend donc cette lourde responsabilité que de remplacer le capitaine des Wallabies. Kurtley Beale sera lui vice-capitaine.

Michael Hooper (Waratahs) - 2017Icon Sport

La recrue : Jack Maddocks, finisseur essentiel

Neuvième défense du championnat, le pêché est aussi dans l'attaque pour les Waratahs, qui se classent 11ème/15 dans l'exercice également. Et une de leurs recrues va pouvoir les aider dans ce secteur-là. Jack Maddocks, 22 ans et déja 34 rencontres disputés. La saison dernière, le puissant australien (1m94 et 90 kg) avait scoré déja dix fois en quatorze titularisations, un ratio incroyable. Si son poste de prédilection reste ailier pour mettre en avant ses qualités de finisseurs, Maddocks sait aussi évoluer à l'arrière, pour suppléer Beale. La bonne pioche du mercato du Super Rugby se trouve surement ici.

L'objectif : Redonner ses lettres de noblesses à la franchise

Malgré leur douzième place l'année dernière, il est toujours bon de rappeler que les Waratahs reste la dernière équipe australienne à avoir remporté le championnat, le 2 aout 2014. Aussi, plus récemment, la franchise australienne avait échoué aux portes de la finale en s'inclinant face aux Lions en 2018. Un recrutement quantitatif pour un effectif renouvellé à plus de la moitié (26 joueurs sur les 49 totaux) cette année. Pour autant, les pertes sont lourdes côté départ. Ashley-Cooper, Folau, Foley, Kepu entre autres ont quitté le club. Des joueurs aux qualités rugbystiques difficilement remplaçables. Pour cette nouvelle saison, les Waratahs sauront-ils relever la barre et se qualifier à nouveau pour les phases finales ? Il faudra d'abord assurer la première place dans la division australienne face aux Brumbies notamment.

Par Tristan Failler