La SANZAAR (organisme détenant les droits des principales compétitions de l'hémisphère Sud) a dévoilé un programme inédit concernant l'organisation du Super Rugby 2020. Déjà, pour la première fois de l'histoire, la compétition débutera fin janvier, et ce par un bloc de trois matchs. Le but? Jouer un maximum de rencontres au préalable de la tournée d'été afin de ne pas interrompre le championnat comme d'ordinaire durant les confrontations des nations sudistes avec celles de l'hémisphère nord. La compétition se terminera donc pour le 20 juin et les matchs estivaux se dérouleront donc en juillet. Un changement important, instauré en cette année de mondial et qui aura pour but d'offrir aux joueurs du repos immédiat une fois la tournée d'été finie, plutôt de d'enchaîner encore sur les phases finales du Super Rugby.