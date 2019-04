13 points séparent le 2ème du 15ème

Si l'on écarte les Crusaders (1er avec 30 points), champions en titre et intouchables depuis maintenant un an et demi, l'écart n'a jamais été aussi serré entre les trois conférences. 13 points seulement séparent les Rebels et les Hurricanes, deuxièmes avec 23 points, des Sunwolves, 15ème. C'est une première à ce stade de la compétition depuis l'introduction de la franchise japonaise et des Jaguares en 2016.

Un écart de points plus faible : 11,5 points en moyenne

Le Super Rugby est réputé "ouvert" laissant place aux attaques et au jeu de mouvement. Pourtant, avec 11,5 points en moyenne par match, les écarts au score n'ont jamais été aussi faibles depuis la nouvelle formule et le passage à 15 équipes. Une évolution du jeu ? Effet Coupe du Monde et resserrement du jeu ? Une statistique qui peut s'expliquer par le nombre d'essais inscrits jusqu'à présent.

Attaques moins performantes ou défenses plus efficaces ?

341 essais ont été marqués depuis le début de saison. Soit 25 essais de moins que l'édition 2018 à ce stade de la compétition (925 à l'issue de la saison). Jack Maddocks (Rebels) est pour l'heure le meilleur marqueur d'essais depuis le début de la saison alors qu'un autre joueur australien, Israel Folau a battu est devenu le meilleur marqueur d'essais de l'histoire du Super Rugby (60).

Les meilleures attaques :

1 - Crusaders : 34 pts

2- Rebels : 30 pts

3- Hurricanes : 27 pts

4- Lions : 26 pts

5- Brumbies : 25 pts

6- Chiefs : 24 pts

6- Sharks : 24 pts

8- Reds : 23 pts

9- Waratahs : 22 pts

9- Sunwolves : 22 pts

11- Highlanders : 20 pts

11 - Jaguares : 20 pts

11- Blues : 20 pts

14- Bulls : 13 pts

15- Stormers : 11 pts

Les meilleurs marqueurs d'essais :

1- Jack Maddocks (Rebels) : 8

2- Will Jordan (Crusaders) : 7

2- Ngani Laumape (Hurricanes) : 7

2- Rieko Loane (Blues) : 7

5- Folau Fainga'a (Brumbies) : 6

6- Shannon Frizell (Highlanders) : 5

6- Marnus Schoeman (Lions) : 5

6- Tom English (Rebels) : 5

6- Semisi Masirewa (Sunwolves) : 5

10- Daniel du Preez (Sharks) : 4

Le Classement du Super Rugby :

4 victoire pour les Blues, les Sunwolves surprennent :

En difficulté depuis plusieurs saisons, les joueurs d'Auckland connaissent une véritable résurrection. Avec l'arrivée de Leon MacDonald en tant qu'entraîneur principal et le retour de Ma'a Nonu, étincelant depuis le début de saison, les Blues jouent de nouveau les premiers rôles.

Malgré 10 joueurs d'origine japonaise alignés en moyenne sur les feuilles matchs, les Sunwolves connaissent le meilleur début de saison de leur histoire depuis leur intégration en 2016. Avec deux victoires historiques en Nouvelle-Zélande (contre les Chiefs) et en Australie (contre les Waratahs), la franchise japonaise

Les Crusaders toujours intouchables, les Rebels en outsider :

Les "Croisés", renforcés par le retour de Kieran Read il y a 15 jours, sont les favoris à leur propre succession. Meilleure attaque de la compétition, les joueurs de Christchurch n'ont subi qu'un seul revers depuis un an et demi (contre les Waratahs, le 23 mars dernier).

Côté Australien, la franchise des Rebels est la bonne surprise de la saison. Première de sa conférence, et deuxième (à égalité de points avec les Hurricanes) au classement général, l'équipe dirigée par David Wessels peut compter sur sa charnière internationale Géni-Cooper, très en forme depuis le début de la saison.

Par Lény-Huayna Tible