Super Rugby - l'Australie propose un tournoi à 8 pour remplacer le Super Rugby

Concentré sur 4 semaines, ce "Super 8" mettrait aux prises les deux meilleures équipes des championnats australien, néo-zélandais et sud-africain, le leader ou vainqueur de la Top League japonaise et celui d'un championnat sud-américain encore à définir. Le gros de la saison serait occupé par un championnat domestique sous l'égide du Super Rugby, l'entité créée par la Sanzaar (pour South Africa, New Zealand, Australia and Argentina) et qui se retrouve dans une incertitude totale sur son avenir. Rugby Australia a étudié deux options: un championnat trans-Tasmanie commun avec la Nouvelle-Zélande ou une compétition domestique, comme c'est le cas actuellement en raison de la pandémie.

"Nous ferons tout ce qui est dans l'intérêt du rugby australien et nous avons travaillé dur sur une variété de modèles de compétition, pas seulement pour le Super Rugby mais pour tous les niveaux du jeu", a déclaré le directeur exécutif par intérim de la Fédération australienne, Rob Clarke. Rugby Australia entend avec ces projets conclure un nouvel accord de diffusion lucratif, le contrat actuel venant à terme en fin d'année.

Clarke a ajouté que des discussions avaient eu lieu avec les autres pays, sans donner aucune indication sur la manière dont le plan avait été reçu. "En aucun cas nous ne coupons les ponts avec nos partenaires de la Sanzaar", qui organise également le Rugby Championship disputé chaque année, a-t-il assuré. "Cela dit, nous devons avoir une compétition qui soit intègre et capable de développer ce sport ici en Australie", a ajouté Clarke à propos d'une discipline en plein marasme dans ce pays, où le rugby à XIII et le football australien ont repris l'ascendant. Rugby Australia a subi l'an dernier une perte d'environ 10 millions de dollars australiens (6,2 M EUR). Encore fragilisée par la pandémie, la fédération a licencié le tiers de ses effectifs.

La Nouvelle-Zélande a proposé un nouveau championnat avec ses cinq équipes existantes, deux à quatre australiennes et une du Pacifique, dans un remaniement du tournoi phare de l'hémisphère sud à l'arrêt. Mais le manque de consultations avait irrité les pays partenaires, l'Australie insistant pour que toutes ses équipes - ACT Brumbies, Queensland Reds, NSW Waratahs, Melbourne Rebels et Western Force - soient engagées dans le futur championnat.