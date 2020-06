Blues 27 - 24 Highlanders

Si personne n'est pour l'instant arrivé à mettre en échec les Blues sur ce début de saison, les coéquipiers de Beauden Barrett sont passés tout proches de la correctionnelle face aux Highlanders. Bien lancés par un Caleb Clarke de gala et trois essais en première période, les joueurs d'Auckland ont vu revenir progressivement leurs adversaires du jour, encaissant coup sur coup deux essais de Mitch Hunt et Sannon Frizell, profitant d'un carton jaune octroyé à Rieko Ioane. Mais les Blues ont su trouer les ressources pour repasser définitivement en tête avec un essai de Dalton Papalii peu avnt l'heure de jeu. L'écart de trois points au coup de sifflet final est minime, mais il permet aux hommes de Leon McDonald d'engranger un troisième succès en autant de matchs et ainsi rester leader de la compétition.

Crusaders 18 -13 Chiefs

Disputé sous une pluie continue, ce match n'a cependant pas été dénué de belles actions. Comme sur cet essai de Will Jordan à la 33e minute, parfaitement servi par son ailier Sevu Reece, auteur d'un superbe numéro le long de la touche. L'écart de sept points à la mi-temps fut presque conservé jusqu'à la fin du match, chaque équipe marquant un essai, par l'intermédiaire de Sean Wainui pour les Chiefs et de à nouveau Will Jordan pour les Crusaders. Les buteurs des deux équipes, Richie Mo'unga et Damian McKenzie se chargèrent d'ajouter deux pénalités chacun. Moins impressionnants que la semaine passée chez les Hurricanes, les Crusaders obtiennent néanmoins un second succès en autant de matchs et suivent le solide rythme imposé par les Blues. Le duel entre les deux équipes le 11 juillet promet d'être passionnant.