Dans une deuxième mi-temps tendue, les Chiefs, qui ont donc échoué à remporter une victoire dans la compétition cette saison, avaient réduit l'écart à 24-18 avant que le centre remplaçant n'arrive sur le terrain et marque presque immédiatement le cinquième essai des Hurricanes. Sans ce point de bonus offensif, l'équipe basée à Wellington aurait été hors course pour le titre. En récoltant le maximum de cinq points, ils se replacent à un point derrière les Auckland Blues, deuxièmes, et à trois points derrière les Canterbury Crusaders, premiers. Les Crusaders remporteront le titre s'ils battent les Highlanders dimanche.

S'ils concèdent une défaite surprise, le titre se jouera lors de la dernière journée où les Crusaders affronteront les Blues et les Hurricanes feront face aux Highlanders. "Nous savions que nous devions retirer cinq points de ce match et maintenant notre destin est entre les mains des Blues et des Highlanders", a déclaré le capitaine des Hurricanes, TJ Perenara. "Si les Highlanders font le travail contre les Crusaders, cela nous aidera, nous et les Blues. Je pense que la majorité des gens à Wellington et Auckland les soutiendront", a souligné le demi de mêlée des All Blacks. Le Super Rugby Aotearoa est la version néo-zélandaise du Super Rugby qui oppose traditionnellement des franchises de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du sud, d'Argentine et du Japon, suspendu cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Les résultats de la 9e journée :

Wellington Hurricanes - Waikato Chiefs 31 - 18

Dimanche

03h35 GMT : Canterbury Crusaders - Otago Highlanders

Exempt : Auckland Blues

Classement

1. Crusaders 24 pts

2. Blues 22 pts

3. Hurricanes 21 pts

4. Highlanders 10 pts

5. Chiefs 5 pts