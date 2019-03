Super Rugby

Stormers 35 - 8 Jaguares

Après deux victoires lors de leurs trois premiers matchs de la saison, les Jaguares sont en sérieuse perte de vitesse. Les joueurs de Gonzalo Quesada ont subi une deuxième défaite de rang dans une partie à sens unique. Surpris à la 5e minute par un essai de Bautista Delguy, les Stormers ont roulé sur leurs adversaires en aplatissant à quatre reprises, obtenant le bonus offensif. Les coéquipiers de Sisa Kolisi sont premiers ex-aequos de la conférence sud-africaine.

Chiefs 23 – 23 Hurricanes

Ce sont les Chiefs qui ont frappé les premiers avec un essai en contre d'Anton Lienert Brown dès la deuxième minute. Bien servi par Beauden Barrett, Matt Proctor a signé la réaction des visiteurs à la 15e minute. Le match s'emballe dans les minutes qui suivent, les Chiefs reprennent l'avantage avec un essai (20e) inscrit par Damian McKenzie après une superbe action de 80m. Les Hurricanes réduisent le score sur penalité, puis reprennent l'avantage grâce à une réalisation de Wes Goosen à la 51e minute. Le moment choisi par Damian McKenzie pour accrocher le match nul avec une pénalité de plus de 50m. Les Chiefs restent bons derniers de la conférence néo-zélandaise. Quant aux Hurricanes, le match nul leur permet de conserver leur place de dauphin.

Lions 36 - 33 Rebels

Dans cette folle partie à dix essais, ce sont les Sud-Africains qui se sont imposés sur le fil. Auteur d'une superbe entame de match avec une combinaison remplie de malice dans le secteur de la touche, Malcolm Marx aplatissait côté gauche (4e). Par la suite, les Rebels inscrivaient un essai par leur ailier Reece Hodge (8e) avant un coup de génie collectif. Les Australiens ont remonté 90m et c'est Quade Cooper qui a conclu côté gauche ce superbe mouvement ou 7 joueurs ont touché le cuir. Menés 33 à 5, les Lions ont entamé une invraisemblable remontée en inscrivant quatre nouveaux essais. Remplaçant au coup d'envoi, Gianni Lombard a finalement libéré son équipe d'une pénalité après la sirène. Les Rebels conservent la tête de la conférence australienne malgré cette défaite.

Sunwolves 31 - 34 Reds

Quel thriller ! Des actions de folie, un scénario incroyable et surtout neuf essais... Ce Sunwolves-Reds a régalé. Pourtant, les japonnais pourront nourrir de (gros) regrets puisqu'ils menaient 21-5 à la mi-temps avant de se faire renverser par des Reds déchaînés, qui ont inscrit quatre essais en seconde mi-temps. Avec ce succès, la franchise australienne tient son premier succès de la saison et revient à un point de son adversaire du soir au classement.

Brumbies 19 - 13 Waratahs

Les Brumbies n'ont pas tremblé face aux New South Wales Waratahs dans ce choc entre franchises australiennes. Avec trois essais inscrits dont un doublé de Folau Fainga'a, les joueurs de Canberra ont pris le dessus sur les coéquipiers de Michael Hooper, trop imprécis et fébriles. Un succès qui relance complètement la course à la qualification dans la conférence australienne. Les Brumbies passent même devant leurs adversaires du jour au classement en prenant la deuxième place de la conférence.