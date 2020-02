Super Rugby

Blues 8-25 Crusaders

Les Blues n'ont rien pu faire face au champion en titre. Et pourtant, le début de match fut très bon avec un essai rapide de Tuipolutu, le capitaine. Mais à l'expérience, les Crusaders ont réagi, prenants le jeu à leur compte. George Bridge, Richie Mo'unga et Jack Goodhue, trois All Blacks, ont marqué les essais des hommes de Robertson pour définitivement se détacher. Pour son retour à l'ouverture, Mo'unga a été très bon, menant parfaitement le jeu de son équipe. Les Blues, après l'éclaircie entrevue face aux Waratahs, retombent dans leurs travers.

Rebels 24-10 Waratahs

Les Rebels ont enfin battu les Waratahs à domicile. Sous la pluie de Melbourne, les coéquipiers d'Haylett-Petty ont attendu la fin de match pour vaincre des Tahs encore une fois très maladroits. Pour son retour, l'ailier des Wallabies Marika Koroibete a inscrit un essai. Et c'est l'ailier remplaçant Andrew Kellaway qui a inscrit un doublé dans les dix dernière minutes pour assurer la victoire à son équipe. Les Waratahs n'ont toujours pas gagné en trois matchs, inquiétant pour la bande de Kurtley Beale.

Sunwolves 17-43 Chiefs

3 sur 3 pour les Chiefs. Après avaoir battu les Crusaders, ce déplacement chez les Sunwolves avait tout du match piège. Surtout que la franchise japonaise a très bien démarré avec l'essai d'April. Mais les visiteurs vont marquer 4 essais en un peu plus de 20 minutes dans le sillage d'un Damien McKenzie des grands jours. Dès lors, les Sunwolves vont réagir avec deux autres essais dont un de Shogo Nakano, jeune joueur très prometteur. Mais les hommes de Warren Gatland vont à chaque fois répondre. Au final, large succès, bonus offensif en prime. Pour les Wolves, réaction attendue chez les Reds samedi prochain.

Hurricanes 38-22 Sharks

Match de haut vol entre les Canes et les Sharks. Mais les sud-africains ont concédé leur première défaite malgré une belle force de caractère. Après une première mi-temps équilibrée (17-17) avec deux essais de chaque côté, les Hurricanes ont mis le bleu de chauffe par l'intermédiaire de Ben Lam, annoncé du côté de l'UBB pour la saison prochaine. Le puissant ailier a inscrit un doublé pour permettre à son équipê de prendre le large au score. Dan Coles inscrivait l'essai du bonus mais les Sharks ont finalement réagi en fin de rencontre grâce à Majola. Belle victoire tout de même pour les hommes de Wellington qui enchaînent après leur beau succès chez les Jaguares.

Brumbies 22-23 Highlanders

C'est la surprise de cette journée. Pour leur troisième réception d'affilée, les Australiens ont trébuché face à des Highlanders qui n'ont rien lâché. Devant d'un point à la mi-temps, les Highlanders ont pourtant été dominés par la puissance des Brumbies, illustrée par ces mauls dévastateurs. Folau Fainga'a, le talonneur a inscrit un triplé. Alors que les locaux menaient 22-16, les Highlanders ont inscrit un essai à la 83e minutes jeu. Le puissant troisième ligne Teariki Ben-Nicholas a libéré les siens pour une victoire importante, la première de la saison pour les Highlanders. Une joie qui contraste avec la déception des Brumbies qui se déplaceront chez les Chiefs samedi prochain.

Lions 30-33 Stormers

Match de dingue à Johannesburg entre les deux franchises sud-africaines. Après un premier acte serré et une légère domination des Stormers à la marque (15-18), la deuxième mi-temps va offrir un scénario fou. Après un essai après 40 secondes de jeu au retour des vestiaires, les Stormers vont étendre leur avance pour mener 26-15 à un quart de la fin. Mais les Lions font réagir dans le sillage d'un très bon Elton Jantjies et mener 30-26. Mais à la 82e, les Lions vont renverser la vapeur au large pour décaler Ruhan Nel. Troisième succès pour les Stormers de John Dobson et grosse désillusion pour les Lions.

Jaguares 43-27 Reds

Quelle remontada des Jaguares. Menés 24-12 par des Reds très pragmatiques, le Argentins vont se réveiller en deuxième mi-temps pour être inarrêtables. 4 essais en deuxième période et un 31-3 lourd pour les Reds qui repartent finalement bredouille de leur déplacement. La furia des Jaguares fût, elle, la bienvenue après la défaite surprenante face aux Hurricanes la semaine dernière. Les Argentins se déplaceront chez les Stormers samedi prochain pour un choc au sommet dans la conférence sud-africaine.

Par Kenny Ramoussin.