Moana Pasifika fait partie des deux nouvelles franchises admises dans ce Super Rugby Pacifique, une version agrandie du Super Rugby Trans-Tasman qui en 2021 a réuni cinq franchises australiennes et cinq néo-zélandaises, et regroupera les meilleurs joueurs des Samoa et des Tonga. Mauger, 45 test-matches au compteur avec la Nouvelle-Zélande, avait auparavant entraîné les Otago Highlanders en Super Rugby et les Leicester Tigers en Premiership, le championnat anglais.

L'ancien rugbyman de 40 ans a déclaré être enthousiaste à l'idée de travailler avec cette équipe, basée à Auckland (Nouvelle-Zélande). "C'est une opportunité de faire partie de quelque chose de très spécial", s'est réjoui Mauger, qui a des origines dans les îles Samoa, les îles Cook et Tahiti.

"Mon but est de donner aux joueurs une plateforme qu'ils ont longtemps réclamée, pour jouer leur style de rugby, montrer que leur héritage peut être célébrer ouvertement et que leurs compétences et leur talent sont recherchés", a poursuivi l'ancien centre.

Drua, l'autre franchise à intégrer cette nouvelle formule du Super Rugby, réunit de son côté des joueurs fidjiens, et sera basée en Australie en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19. Le coup d'envoi de la saison est prévu le 18 février prochain.