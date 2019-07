Stassen positif, Barrett prolonge avec les Blacks, Bastareaud à Lyon... Les 5 infos de ce vendredi

Stassen contrôlé positif

Tout juste en train de régler une affaire d'agression en Afrique du Sud, le joueur du Stade français Handré Stassen est de nouveau dans l'embarras avec une affaire de dopage.

Il a été "suspendu à titre provisoire par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage à la suite d’un contrôle inopiné effectué lors du match Montpellier-Stade Français Paris du 19 mai dernier" a annoncé le club parisien.

Bastareaud est attendu à Lyon

Alors que le Stade Français et Montpellier semblaient tenir la corde pour s'octroyer les services du centre international, Lyon a finalement pris les devants. Pierre Mignoni connaît le joueur pour l’avoir entraîné pendant quatre ans, de 2011 à 2015. De plus, l’ambitieux Lou proposerait à "Basta" un projet sur le long terme.

Beauden Barrett prolonge avec les Blacks

Le demi d'ouverture neo-zélandais Beauden Barrett a signé vendredi une prolongation de contrat avec les All Blacks qui le mènera jusqu'à la Coupe du monde 2023 et va lui permettre de rejoindre l'équipe des Blues d'Auckland. Barrett, 28 ans, élu meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, fera également une pause prolongée après la Coupe du monde de cette année et aura la possibilité de jouer dans un club japonais dans le cadre de ce nouvel accord. Retenir le joueur des Hurricanes de Wellington, qui aurait pu monnayer fort cher en Europe ses 73 capes, est un atout majeur pour les All Blacks, qui devront faire face à un exode de talents après le Mondial 2019 disputé au Japon du 20 septembre au 2 novembre.

Trois australiens quittent les provinces australiennes

Bernard Foley (29 ans, 68 sélections) a annoncé vendredi à Sydney qu'il quitterait la franchise des NSW Waratahs, où il vient de passer neuf saisons, après la Coupe du monde (20 septembre au 2 novembre) pour un club étranger dont il n'a pas révélé le nom mais qui, selon la chaîne Fox Sports News, serait celui des Kubota Spears japonais. Jeudi, un autre club japonais, Kintetsu Liners, avait annoncé la signature de Cooper et de Genia, deux joueurs des Melbourne Rebels. L'exode des internationaux australiens vers des clubs étrangers se poursuit: avant ces trois joueurs, plusieurs autres Wallabies ont annoncé récemment avoir signé à partir de la saison prochaine dans des clubs étrangers: Samu Kerevi, Sekope Kepu, David Pocock, Nick Phipps, Curtis Rona...

Placid signe à la Western Force

L'arrière australien du RCT de 24 ans, Jonah Placid, vient de signer avec le club de la Western Force. Il n'aura disputé que cinq matches avec Toulon, dont 4 comme titulaire. Il effectuera donc son retour en Australie deux ans après être débarqué sur la Rade. Auparavant, Placid avait évolué sous les couleurs des Queensland Reds (2013-2014) puis des Melbourne Rebels (2014-2017).