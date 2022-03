7 – Gare aux hors-jeu

Si la discipline des deux équipes devrait jouer une part essentielle dans le sort du match, les Bleus, comme les Anglais, sont les deux nations à subir le plus de coups de sifflet pour hors-jeu. En effet, Français comme Anglais ont déjà été repris à sept reprises pour cette infraction aux lois du jeu. Ce sont les deux équipes à en concéder le plus dans ce domaine. Cela peut s’expliquer, notamment pour le XV de France, par la pression constante exercée par les défenseurs tricolores sur les attaquants adverses, voulue par Shaun Edwards, le patron de la défense française. Mais face à un artilleur comme Marcus Smith, déjà auteur de 63 points dont 15 pénalités, attention à ne pas commettre trop de fautes…

21 – Cameron Woki vs Maro Itoje, duel de haute voltige

Samedi, ce sont sûrement deux des meilleurs joueurs de touche qui s’affronteront. Entre Maro Itoje et Cameron Woki, deux joueurs aux profils similaires (1,95 m pour 115 kg chez l’Anglais contre 1,96 m pour 109 kg chez le Français) la lutte s’annonce intense dans les airs ! Et pour cause. Depuis le début du Tournoi, les deux joueurs figurent sur le podium des meilleurs preneurs de balles en touche, avec 21 ballons gagnés dans l’alignement pour le joueur des Saracens contre 20 prises de balle pour le Bordelo-Béglais. En difficulté au pays de Galles, le deuxième ligne français sera attendu au tournant face à un maître des airs.

Maro Itoje (Angleterre)Icon Sport

6 – Quel visage pour la mêlée anglaise ?

La mêlée anglaise a beaucoup fait parler ces dernières semaines. La presse irlandaise notamment a évoqué les poussées litigieuses du gaucher du XV de la Rose, Ellis Genge. Il est vrai que le Tadhg Furlong, l’un des meilleurs droitiers de la planète ovale, s’est fait martyriser le week-end dernier. La mêlée du XV du Trèfle a d’ailleurs concédé pas moins de six pénalités et d’un coup franc dans ce secteur. Mais six, c’est aussi le nombre de pénalités sifflées contre les piliers anglais Sinckler et Genge depuis le début de la compétition. Personne n’a été plus pénalisé que ces deux "bad boys" du rugby anglais, si ce n’est Maro Itoje "himself" et le droitier écossais Zander Fagerson. En ce qui concerne le secteur de la mêlée fermée, Ellis Genge, alias "Baby Rhino" est d’ailleurs le joueur le plus sanctionné dans ce domaine avec pas moins de quatre coups de sifflet contre lui. Alors quelle sera l’interprétation de Monsieur Peyper samedi soir ?