Les Bleus sont sur le toit de l'Europe. Grâce à son autoritaire victoire sur le XV de la Rose, samedi soir, la France a décroché le grand chelem tant attendu. Le dixième de l'histoire du rugby tricolore. Une joie intense pour les millions de supporters tricolores après douze ans d'attente. Au lendemain de ce triomphe, comment ne pas, déjà, se projeter sur ce qui n'a encore jamais été accompli par la sélection nationale : la conquête du titre de champion du monde ?

Redoutés depuis le début du mandat de Fabien Galthié, Antoine Dupont et ses partenaires vont, avec ce titre, désormais être considérés comme les favoris numéros 1 à l'avènement ultime, sur leurs terres qui plus est. En dominant de la tête et des épaules les All Blacks en novembre dernier (40-25), les Bleus avaient exposé leur talent au monde entier. En remportant ce Tournoi 2022, ils ont montré qu'ils avaient ajouté à leur potentiel immense une culture de la gagne, forgée au fil des mois et des deuxièmes places. Ils vont dorénavant devoir avancer avec l'étiquette de numéro 1 dans le dos. Telle une cible. Il s'agit évidemment d'un heureux problème et l'on ne peut que se réjouir de se poser la question après des années d'espoirs déçus : est-ce que le plus dur commence pour le XV de France de Fabien Galthié ?

Rendez-vous face aux Boks

On le sait, dans le sport de haut niveau, le plus dur n'est pas de s'installer au sommet mais d'y rester et surtout d'y être à l'heure de vérité. Les Blacks, éternels favoris des Coupes du monde, sont bien placés pour en parler, eux qui n'ont gagné "que" trois des neuf premières éditions. Pour les Bleus, il sera donc désormais question de gérer le "contrecoup" de cette consécration. Mentalement parlant, ce changement de statut se trouve être un défi en soi. Rassurons-nous : le XV de France nouvelle génération a jusqu'à présent épaté par son étrange mélange de maturité et de fraîcheur. Mais cette évolution sera à surveiller de près. La bande à Dupont sera de toute manière rapidement fixée sur sa capacité à assumer ce titre officieux de "champion d'Europe" : après une tournée d'été aux allures de revue d'effectif au Japon, en juillet, les Français seront confrontés aux champions du monde sud-africains le 12 novembre, au Stade de France.

Ce sera un test épique entre les numéro 1 et numéro 2 mondiaux. Ces Tricolores n'ont encore jamais eu l'occasion d'affronter ce redoutable rival dont les points forts ressemblent tant aux leurs : l'engagement, le jeu au sol, la dimension physique. Ce sera un examen de passage des plus révélateurs pour un XV de France à qui l'on promet volontiers le monde. Parmi ses millions de supporters, personne n'envisage rien d'autre que la consécration au soir du 28 octobre 2023. C'est une attente formidable. Et un défi d'autant plus relevé.